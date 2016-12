Henrik Kristoffersen remporte le slalom nocturne devant Marcel Hirscher, Alexis Pinturault 7e

Le maître du slalom, c'est bien lui ! Comme à Val d'Isère, Henrik Kristoffersen s'est montré le plus rapide à Madonna di Campiglio, jeudi soir pour le traditionnel slalom nocturne transalpin. Sur la célèbre 3-Tre, le Norvégien a remporté la 12e victoire de sa carrière - la 11e dans sa discipline de prédilection - en Coupe du monde en devançant Marcel Hirscher (+ 0''33) et Stefano Gross (+ 1''35). Auteur d'une grosse seconde manche (3e temps), Alexis Pinturault est lui remonté de la 14e à la 7e place, alors que Julien Lizeroux et Jean-Baptiste Grange finissent respectivement 13e et 14e.

Deux géants seuls au monde

Il y avait bien eux et les autres. A Madonna di Campiglio, Marcel Hirscher et Henrik Kristoffersen ont livré le duel attendu, aussi superbe que titanesque. Il suffit de regarder les écarts pour comprendre le monde qui les séparent du commun des mortels en slalom. Troisième sur la 3-Tre, Stefano Gross est relégué à près d'une seconde et demi (1''35) ! Le même écart qu'entre l'Italien et le 19e, Mathias Hargin... Premier et deuxième de chacune des manches, l'Autrichien et le Norvégien n'ont pas laissé de place au suspense.

Devant au départ du second run, Kristoffersen a fait preuve d'un calme absolu pour aller chercher un 11e succès en slalom. Aérien, ultra précis autour de la porte et léger sur ses appuis, le Norvégien a réalisé tous les meilleurs temps intermédiaires avant de s'imposer. Pourtant, juste avant lui, Marcel Hirscher avait tout lâché pour le faire trembler. Exceptionnel, l'Autrichien avait collé une demi-seconde à tout le monde sur le second run. Mais, face à Kristoffersen, il n'y avait rien à faire.

Vidéo - Aérien et ultra précis, Kristoffersen reste le maître à Madonna 01:24

Les Français sont bien remontés

La deuxième manche aura également souri aux Français. Décevants lors du premier tracé, ils ont tous opéré une remontée plus ou moins importante. A commencer par Alexis Pinturault. Le Tricolore, auteur de son premier top 10 de l'hiver en slalom, est passé de la 14e à la 7e place, réalisant le 3e temps de la manche, juste devant Julien Lizeroux. Ce dernier, auteur de la plus belle remontée (onze place gagnées), est venu mourir aux portes du top 10 (13e), comme Jean-Baptiste Grange (14e).

Les deux autres Français qualifiés pour la seconde manche, Victor Muffat-Jeandet et Robin Buffet, terminent respectivement 23e et 25e, à plus de trois secondes de Kristoffersen. Si les surprises avaient été nombreuses à l'issue de la première manche avec des performances intéressantes de gros dossards, peu d'entre eux ont tenu le choc lors de la seconde. A l'image d'Aj Ginnis. L'Américain, 13e du premier run malgré son dossard 58, a craqué pour ne prendre que la 26e place (+ 3''69). On notera toutefois la belle 8e place de Naoki Yuasa, qui s'était élancé avec le dossard 36.