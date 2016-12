Slalom de Madonna di Campiglio : Kristoffersen remporte la première manche, juste devant Hirscher

Sans surprise. On attendait un duel entre les deux hommes et il aura bien lieu. Fluide et précis, le Norvégien Henrik Kristoffersen a dominé la première manche du slalom de Madonna di Campiglio, devant l'Autrichien Marcel Hirscher (+ 0''23) et le Suédois Andre Myhrer (+ 0''49). Au cours d'une première manche très serrée (29 skieurs à moins de deux secondes), les Français sont un peu passés à côté. Le meilleur d'entr-eux, Alexis Pinturault est 14e (+ 1''20).

Vidéo - Malgré une petite faute d'entrée, Kristoffersen a découpé la première manche pour devancer Hirscher 01:35

Sur la mythique 3-Tre, la première manche, disputée sur une piste relativement verglacée, notamment dans le mur, a favorisé les meilleurs slalomeurs du monde qui ne se sont pas manqués, à l'exception de Felix Neureuther, parti à la faute avec son dossard 1 sur le dos. C'est ainsi logiquement que l'on retrouvé aux deux premiers places les vainqueurs des deux premiers slaloms de la saison. Victorieux à Levi, Marcel Hirscher a été le premier à rallier la ligne d'arrivée. Rapide, précis et engagé, comme à son habitude, on se doutait que l'Autrichien avait réalisé un bon temps. Ce n'est pas pour rien qu'André Myhrer, Stefeano Gross (4e, +0''59) ou encore Alexander Khoroshilov (22e, +1''45) s'y sont cassés les dents. Mais pas Kristoffersen.

Les Français dans le dur, des exploits en pagaille

Parti avec le pire dossard possible parmi le gratin du slalom, le 7, le Norvégien n'a laissé aucun espoir à Hirscher. Meilleur temps à tous les intermédiaires, le tenant du petit globe de la spécialité a livré une nouvelle performance de haut vol, malgré une faute à l'entrée du mur. Serein, précis autour des piquets et cherchant à toujours aller au plus court, le Norvégien a légèrement devancé (-0''23) l'Autrichien à l'arrivée. De quoi partir en dernière position pour la seconde manche mais laisser un maximum de suspens pour la victoire finale.

Une victoire à laquelle les Français ne devraient pas pouvoir prétendre. Globalement juste mais sans le grain de folie qui leur aurait permis de rester sous la seconde, Alexis Pinturault (14e, +1''20) et Jean-Baptiste Grange (17e, +1''24) peuvent toujours rêver au top 5, voire au podium. Malgré moins de deux secondes d'écart, deux autres Français se qualifient de justesse : Victor Muffat-Jeandet, 26e à 1''77, et Robin Buffet, 29e à 1''88.