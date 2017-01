Worley en embuscade derrière Shiffrin

Tessa Worley est dans le coup. Appliquée et pleine d'envie, la Française est montée sur le podium de la première manche du géant de Maribor. La skieuse du Grand-Bornand, leader de la Coupe du monde de la spécialité, a pris la 3e place (+ 0''20), juste derrière la reine Mikaela Shiffrin et l'Italienne Sofia Goggia (+ 0''07). Avec douze filles sous la seconde, le suspens promet d'être total lors du second run (12h30).

Vidéo - Géant : La première manche de feu de Shiffrin en images 01:53

Dossard 34, Maze s'est arrêtée après une trentaine de secondes pour embrasser son compagnon Andrea Massi, puis a déchaussé avant la ligne rouge pour recevoir l'ovation de son public. Pour le clap de fin de Maze, il y avait le retour de Sara Hector, blessée au genou gauche en décembre 2015. La Suédoise a signé le 11e temps, à +0"87.

Dans l'optique du classement général, la Suissesse Lara Gut, tenante du gros globe mais déjà à 215 points de Shiffrin cette saison, a réalisé le quatrième chrono, à 0"36. Les 12 premières sont regroupées en +0"91, dont l'Autrichienne Anna Veith (anciennement Fenninger) (8e + 0.69), qui a retrouvé la compétition à Semmering après plus de 21 mois.