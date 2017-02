A 37 ans, Ivica Kostelic s'est qualifié pour le slalom des Mondiaux

Ancien vainqueur du classement général de la Coupe du monde en 2011 et vainqueur du petit Globe du slalom en 2002 et 2011, Ivica Kostelic n'est pas encore à la retraite. Malgré les blessures, il s'accroche et disputera dimanche le slalom des Championnats du monde. Samedi, il a signé le 15e temps des qualifications du slalom, remportées par le Slovène Jakob Spik.

Cette saison, Kostelic a signé le 22e temps du combiné de Wengen mais il n'était pas parvenu à se qualifier pour la 1re manche du slalom de Zagreb, devant son public. Dernière épreuve des Mondiaux, le slalom offrira dimanche un duel explosif entre les deux grands favoris, le Norvégien Henrik Kristoffersen, surdoué de la spécialité, et l'Autrichien Marcel Hirscher, en tête du classement général de la Coupe du monde.