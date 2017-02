Combiné de St-Moritz : Aerni sacré pour un centième devant Hirscher, Pinturault très loin

La France avait de sérieux arguments pour enfin débloquer son compteur. Mais le combiné messieurs n’a pas changé la donne et la voilà toujours dépourvue de médaille après la première moitié des Mondiaux de St-Moritz. Favori du combiné et double tenant du globe, Alexis Pinturault n’a pas tenu son rang et doit se contenter de la 10e place (+0’’86), juste derrière Adrien Théaux (9e à 0’’77). Le titre est revenu au Suisse Luca Aerni, sacré pour un fil devant l’Autrichien Marcel Hirscher (+0’’01) et un autre Helvète, Mauro Caviezel (+0’’06). La Suisse poursuit ainsi ses Mondiaux de rêve avec cette troisième médaille d’or après celles de Beat Feuz en descente et de Wendy Holdener sur le combiné dames.

Aerni, la remontée fantastique

À quoi ça tient, un titre mondial ? À un centième, déjà, celui qui a permis à Aerni de devancer le tenant du titre Hirscher, coupable d’une fin de parcours défaillante alors qu’il possédait encore 0''44 d'avance au tout dernier intermédiaire. Mais il y a aussi ces six centièmes, ceux qui ont offert au Suisse la 30e place et non la 31e de la descente matinale, où il avait lâché 2’’61 au meilleur temps de l’Autrichien Romed Baumann. Une différence infime au classement. Mais qui a fait toute la différence ce mardi.

Le Suisse a ainsi pu s’élancer en première position lors de la manche de slalom (le top 30 de la descente s’élance en ordre inversé). Et c’était un avantage considérable sur un tracé court et sans piège, mais gorgé de soleil. La piste s’est dégradée très rapidement. Aerni a saisi l’opportunité en réalisant la manche parfaite, très à l’attaque et précis au piquet. Tous les autres se sont cassés les dents sur son chrono. Le voilà champion du monde à 23 ans. Une vraie surprise alors qu’il n’avait jamais signé le moindre podium en Coupe du monde. Aerni le concède sans mal : "La chance était avec moi aujourd'hui."

Vidéo - Aerni : "La chance était avec moi aujourd'hui" 01:00

Théaux n'a pas démérité, Muffat-Jeandet peut regretter

Personne ne l'avait vraiment vu venir. Car à l'issue de la descente, le trio Pinturault-Hirscher-Murisier était sur toutes les lèves. Le Français avait fait le boulot en repoussant son rival autrichien à 84 centièmes. Et le Suisse avait fait encore mieux, mettant plus de trois dixièmes à Pinturault. Parti en 11e position lors du slalom, le skieur de Courchevel n'a pas commis d'erreur mais a semblé collé à la neige, déboursant plus de deux secondes sur Aerni sur la manche et 86 centièmes au cumulé. À chaud, l'homme aux 19 victoires en Coupe du monde, mais toujours sans titre en grand championnat ne s'expliquait pas sa contre-performance. Abasourdi.

Il y avait pourtant la place de faire mieux. Car juste après le passage du Français, le descendeur norvégien Aleksander Kilde Aamodt (4e) n'a échoué qu'à 40 centièmes d'Aerni, étant une demi-seconde plus rapide que Pinturault. Certains sont venus mourir tout près du Suisse, à l'image de Caviezel (+0''06), parti en 17e position. Justin Murisier, lui, s'est finalement contenté du 6e rang (+0''49), juste devant Carlo Janka, quatrième suisse dans le top 7?

Dernière chance de podium pour les Français, Théaux (9e à 0''77) n'est pas passé si loin de bonifier sa belle 2e place lors de la descente matinale.

Vidéo - Théaux : "J'ai essayé de jouer" 02:42

Bon spécialiste du slalom, Victor Muffat-Jeandet s'est classé 20e à 2''38. Les plus grands regrets sont peut-être bien pour lui. 32e de la descente, il ne lui a manqué que 22 centièmes pour s'élancer avec la fameuse première position lors du slalom. À quoi ça tient un titre mondial ?