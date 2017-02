Erik Guay a maté les Norvégiens et s'offre un deuxième titre mondial

Erik Guay était le plus fort. Champion du monde de descente à Garmisch en 2011, le Québécois a dominé les principaux favoris mercredi lors du Super-G des Mondiaux de Saint-Moritz. Son compatriote Manuel Osborne-Paradis a créé la sensation en se glissant sur le podium (3e) avec le dossard 26 (+0"51), juste derrière le grand favori du jour Kjetil Jansrud (+0"45). De son côté, Alexis Pinturault a réalisé un joli coup en prenant la 6e place (+0"90).

Le Québécois de 35 ans, qui n'a plus triomphé en Coupe du monde depuis mars 2014, a réalisé la course parfaite avec notamment un finish exceptionnel. Champion du monde de descente en 2011, Erik Guay a décroché un deuxième titre mondial en carrière en prenant tous les risques dans les Grisons. Sur un tracé direct, parfait pour les skieurs adeptes des descentes, les Canadiens ont réalisé une magnifique course d'équipe en plaçant deux représentants sur la boîte. "J'etais très à l'aise, a reconnu Guay. C'était un peu une descente. C'est un travail d'équipe avec les entraîneurs. On se sentait prêts même si j'étais un peu tendu quand Manuel est passé."

Vidéo - Pour s'offrir son deuxième titre mondial, Guay a été énorme 01:36

Pinturault se place et peut viser plus haut

L'équipe de France peut garder le sourire. Elle qui restait sur deux podiums en Super-G lors des derniers Mondiaux (Théaux 3e en 2015, de Tessières 2e en 2013) a réalisé une bonne course d'ensemble. Alexis Pinturault, d'habitude pas franchement à l'aise sur ce genre de tracé, a signé la meilleure performance du clan français avec une belle 6e place. "Ce n'était pas super évident mais mon super-G a été très bon, je ne peux pas faire mieux", a lâché "Pintu" à l'arrivée. Trois autres Français intègrent le Top 20 : Giezendanner (14e), Théaux (16e) et Roger (18e).