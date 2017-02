Hirscher le plus rapide de la 1re manche du géant, Pinturault 3e

Vivement la seconde manche ! Au terme d'un tracé assez facile et sans véritable difficulté, les cadors ont répondu présents vendredi à Saint-Moritz, même si les écarts sont finalement assez faibles (dix sous la seconde). Et c'est Marcel Hirscher qui a pris la tête provisoire de ce géant des Mondiaux suisses.

L'Autrichien, grand favori du jour, a devancé son compatriote Philip Schoerghofer (+ 0"26) et le Français Alexis Pinturault (+ 0''35), qui a eu du mal sur la mise en action. Petite déception en revanche pour Mathieu Faivre, seulement 8e provisoire, à 0''78 mais toujours en course pour une médaille. Ce sera plus compliqué pour Victor Muffat-Jeandet (13e, +1"21) et Steve Missillier (22e, +1"98) de renverser la donne en seconde manche, à suivre à partir de 13h.

Plus d'infos à suivre...