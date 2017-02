La descente hommes reprogrammée dimanche à 13h30

La descente hommes a trouvé une date et une heure. La Fédération internationale de ski (FIS), obligé de reporter la course initialement prévue samedi, à cause d'un épais brouillard présent sur la Corviglia en fin de matinée, a finalement choisi de disputer l'épreuve reine dimanche à 13h30.

La décision a été prise suite au meeting officiel qui s'est tenu en fin d'après-midi. L'épreuve se déroulera donc 2h15 après le but de la descente dames, qui se déroulera sur l'autre piste officielle de ces Championnats du monde, l'Engiadina. Prévues à 12h00, les filles débuteront leur descente plus tôt que prévu à 11h15 afin de fluidifier le calendrier des épreuves.

Feuz en favori, Fill, Paris et Jansrud en principaux outsiders

Après de nombreux reports, la descente hommes prévue samedi à 12h00, avait finalement été annulée à 14h30. Le Suisse Patrick Küng, titré en 2015, tentera de conserver son titre dimanche devant une forte concurrence autrichienne et italienne et face à son compatriote Beat Feuz, en vue à l'entraînement, et vainqueur de la dernière descente disputée à Saint-Moritz lors des finales de la saison 2015/2016 en mars dernier.

Dimanche, l'Helvète devra se méfier des Italiens Peter Fill, en tête du classement de la spécialité à la Coupe du monde et Dominik Paris, vainqueur de la descente de Kitzbühel en janvier dernier et du Norvégien Kjetil Jansrud, vainqueur de la descente d'ouverture de la saison à Val d'Isère et athlète le plus régulier de la saison en vitesse. On n'oubliera pas non plus le Français Adrien Théaux, 5e au classement de la spécialité et l'Autrichien Hannes Reichelt, brillant vainqueur à Garmisch en préambule des Mondiaux.