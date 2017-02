Les Bleus sont passés à côté, Beat Feuz champion du monde de descente

Les Bleus n'ont pas pesé sur la descente. Malgré la bonne performance de Brice Roger qui a terminé à une belle 10e place, les Tricolores sont globalement passés à côté de la course, dimanche à Saint-Moritz, lors de l'épreuve reine de ces Championnats du monde.

Vidéo - Efficace sur le haut, Clarey s'est laissé piéger pour finir dans les filets 01:56

Derrière Roger, Guillermo Fayed et Adrien Théaux, partis avec les dossards 4 et 3 et une visibilité moindre sur le haut du parcours, n'ont pu faire mieux que de récolter les 14e et 23e places à plus d'une seconde de Beat Feuz, sacré champion du monde. Bien parti sur le haut du tracé, Johan Clarey n'a pas pu terminer la course après une faute d'intérieur. Déjà repartis bredouilles du Super-G, les Bleus vont devoir remettre leurs espoirs de médailles sur les épreuves techniques qui débuteront dès lundi avec le combiné alpin.

Premier grand titre pour Feuz

Le grand vainqueur de cette descente n'est pas un inconnu. Grand favori à la victoire finale, Beat Feuz a parfaitement fait respecter la logique. Aérien sur une piste de la Corviglia en excellent état, l'Helvète a tout bien fait que ce soit sur la partie de glisse en haut du tracé, la partie technique et les sauts. Déjà vainqueur lors des finales à Saint-Moritz en mars 2016, Feuz, médaillé de bronze lors des Mondiaux de Beaver Creek en 2015, s'est comporté en patron et remporté son premier titre de champion du monde en carrière.

Derrière lui, Erik Guay, encore excellent, a manqué le doublé et le record co-détenu par Hermann Maier et Bode Miller, seuls skieurs à avoir doublé la victoire en vitesse aux Mondiaux, pour 12 petits centièmes. Max Franz, vainqueur de la descente de Santa Caterina en décembre, a lui complété le podium à 37 centièmes.

Vidéo - Irréprochable sur les skis, Feuz a résisté à la pression 02:31

Amputée de sa partie de glisse initiale, le Free Fall, cette descente, un temps menacée par le brouillard, n'a pas réussi aux petits dossards : Dominik Paris, Peter Fill, Kjetil Jansrud et Patrick Küng, le tenant du titre, ont tour à tour pris la tête et placé la barre toujours plus haut malgré leur handicap, avant de rompre face aux dossards 10-20. Plus rapide au fil des minutes, et parfaitement ensoleillée après une dizaine de dossards, la Corviglia a comme attendu réservé une course serrée et indécise après son accélération. Mais comme à Beaver, c'est la Suisse qui a eu le dernier mot.