Le rêve est passé pour l’équipe de France. Parmi les favoris au départ, Alexis Pinturault (7e à 0’’98), pourtant 3e à mi-course, et Mathieu Faivre (9e à 1’’05) sont passés complètement à côté de leur course. Tout le contraire de Marcel Hirscher. Après le slalom en 2013 et le combiné en 2015, ce dernier est enfin devenu champion du monde de géant en s’imposant sur la piste de Saint-Moritz, ce vendredi.

L’Autrichien, en tête à l’issue de la première manche, n’a pas craqué pour se parer d’or mondial pour la 5e fois de sa carrière. Il a devancé deux hommes que l'on n'atendait pas puisque ni son compatriote Roland Leitinger (+ 0’’25) ni Leif Kristian Haugen (+ 0’’71) n’étaient encore monté sur le podium d’un géant. Ils ont bien choisi leur jour.

Plus d'infos à suivre...