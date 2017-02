Marcel Hirscher domine la 1re manche du slalom, Victor Muffat-Jeandet meilleur Français (12e)

On l'attendait, il est là. En quête du doublé géant-slalom, Marcel Hirscher a largement dominé la première manche du slalom des Mondiaux de Saint-Moritz, dimanche. Impressionnant de souplesse et de légèreté, l'Autrichien a devancé deux de ses compatriotes, Marco Schwarz (+ 0"43) et Michael Matt (+ 0"48), alors que l'autre favori, Henrik Kristoffersen est "seulement" 6e à 0"65. Le suspense reste donc entier avant la seconde manche (13h00).

Le film de la 1re manche

Performance mitigée des Bleus puisque, si, Alexis Pinturault ne vera pas la seconde manche. En revanche, Victor Muffat-Jeandet (12e, + 0"94) et Julien Lizeroux (13e, + 0"96) sont en course pour une médaille.

Plus d'infos à suivre...