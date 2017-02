Mondiaux-2017/Combiné: vers un duel Pinturault/Hirscher

Champion du monde en titre de la spécialité, l'omniprésent Autrichien Marcel Hirscher devra repousser les assauts du Français Alexis Pinturault, l'un des favoris du combiné des Mondiaux de ski alpin de Saint-Moritz programmé lundi. Cette épreuve qui associe une descente et une manche de slalom fait la part belle aux skieurs les plus polyvalents du circuit. A ce petit jeu, pas étonnant de retrouver en tête des pronostics Hirscher et Pinturault.

Le Français a conservé cette saison le petit globe de la spécialité, attribué certes après seulement deux courses, dont celle de Santa Caterina qu'il a remportée fin décembre. Il y a deux ans à Beaver Creek (Etats-Unis), "Pintu" avait déçu, seulement 5e d'un combiné remporté par Hirscher, devant le Norvégien Kjetil Jansrud, 2e du Super-G mercredi et l'Américain Ted Ligety, absent cette année sur blessure.

Skieur le plus complet du groupe tricolore et devenu cette saison le Français le plus titré de l'histoire de la Coupe du monde (19 victoires), Pinturault, qui dispute ses 4e Mondiaux à seulement 25 ans, se sait attendu. En géant comme en combiné, "c'est dur de dire que je ne fais pas partie des favoris. Je suis vainqueur du globe du combiné depuis deux saisons, et en géant je suis souvent à la bagarre pour les avant-postes. Il faudra essayer de faire la même chose ici", confie le skieur de Courchevel.

Vidéo - Pinturault le plus rapide lors du slalom du super combiné 01:20

Une descente capitale

Le Français qui visera aussi l'or vendredi dans le géant, s'estime "encore plus" favori cette année en combiné "car avant il y avait un Kostelic ou un Ligety, même s'il y aura aussi un Marcel (Hirscher)". Cela se jouera "énormément sur la descente, car c'est un final très sélectif avec beaucoup de portes cachées et de sauts", confie-t-il encore. Excellent technicien, même s'il apparaît un peu en retrait cette saison en slalom, Pinturault sait aussi aller vite, lui qui a signé le meilleur temps de la dernière descente d'entraînement vendredi, juste devant l'Italien Peter Fill mais en l'absence de nombreux spécialistes.

Bien parti pour devenir le premier homme à remporter un 6e gros Globe d'affilée, Hirscher, malgré un petit symptôme grippal, a repris sans souci le chemin de l'entraînement samedi sur les pentes de Saint-Moritz, comme d'habitude en compagnie de son père. Parmi les autres prétendants au titre, il faut citer le Norvégien Alexskander Aamodt Kilde et les Suisses Justin Murisier et Mauro Caviezel qui auront à coeur de briller devant leur public. Ou encore l'autre Helvète Niels Hintermann, surgi de nulle part en janvier pour l'emporter sous la neige de Wengen.

A moins qu'un autre tricolore ne réalise la combinaison parfaite, comme Victor Muffat-Jeandet à la recherche de ses sensations de la saison dernière qui lui avaient permis de monter deux fois sur la 2e marche à Wengen et Kitzbühel.