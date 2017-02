Mondiaux 2017 : Pinturault et Worley en favoris pour l'or, mais d'autres Bleus peuvent surprendre

Ils peuvent viser le titre mondial

Vainqueur de trois (Sölden, Val d'Isère et Adelboden) des six courses disputées cet hiver, Alexis Pinturault fait figure de favori pour l'or du géant à St-Moritz. Pourrait-il en être autrement ? En lice pour le globe de la spécialité, le skieur de Courchevel, 2e de l'épreuve des finales il y a 11 mois, aura pour principal adversaire Marcel Hirscher. Mathieu Faivre aura également son mot à dire en Suisse. A 25 ans, le Français d'Isola signe son plus bel hiver en carrière, avec six tops 10 en six courses, et surtout un triomphe majuscule à Val d'Isère et une 2e place à Alta Badia.

En combiné aussi, Alexis Pinturault, victorieux à Santa Caterina fin décembre, pourrait également se parer d'or. Chez les dames, Tessa Worley, championne du monde 2013 et médaillée de bronze en 2011 en géant, semble la seule skieuse française armée pour monter sur la plus haute marche du podium. Plus très loin du globe de la discipline, la Bornandine a flirté avec la perfection depuis sa 6e place en ouverture à Sölden (1re à Killington, Sestrière et Maribor, 2e à Semmering deux fois et à Kronplatz). Vous avez dit solide ?

Tessa Worley lors du géant de Maribor le 7 janvier 2017AFP

Ils peuvent viser la médaille

Si Pinturault et Faivre semblent les deux meilleures chances tricolores en géant, Victor Muffat-Jeandet, malgré des résultats en dents de scie cet hiver (5e à Val d'Isère, 7e à Adelboden), s'avance également comme prétendant à une médaille. Quatrième de la descente de St-Moritz en mars 2016, Adrien Théaux peut-il faire mieux ? A la recherche d'un premier podium cette saison (5e à Val d'Isère, 4e à Val Gardena, 7e à Kitzbühel, 8e à Garmisch), le Français se verrait bien refaire le coup du Super-G des Mondiaux de Beaver Creek (3e en 2015).

En slalom, l'équipe de France pourra compter sur Julien Lizeroux et Jean-Baptiste Grange, double champion du monde entre les piquets et tenant du titre. Mais sa meilleure carte reste Alexis Pinturault, 7e du classement de la discipline. Deuxième du combiné de Wengen mi-janvier, le Plagnard Maxence Muzaton va découvrir la piste de St-Moritz mais sa polyvalence pourrait le récompenser. Même constat pour Anne-Sophie Barthet, 8e du combiné à Val d'Isère mi-décembre.

Sölden Diaporama BarthetAFP

Ils peuvent nous surprendre

Si elle semble avoir mis de côté le slalom, Tessa Worley a montré de très belles choses en Super-G (8e du classement de la discipline) cet hiver avec notamment deux 5e places à Val d'Isère et Garmisch-Partenkirchen. Médaillé de bronze à Beaver Creek, Adrien Théaux peut-il refaire le coup en Super-G ? Ses résultats ne parlent pas en sa faveur (pas mieux que 12e cette saison et 18e du général de la discipline).

Aux portes du top 10 cet hiver en géant (trois 12e places), Steve Missillier, vice-champion olympique à Sotchi, a montré en 2014 qu'il savait être présent le jour J. Pour sa probable dernière saison, Johan Clarey arrive lui en pleine forme à St-Moritz. Sa 3e place à Kitzbühel l'a regonflé à bloc.