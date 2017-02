Mondiaux de St-Moritz : La France sacrée championne du monde lors de l'épreuve par équipes

Un joli travail d'équipe. La France attendait désespérément sa première médaille lors des championnats du monde de St-Moritz, elle la tient, avec le plus beau des métaux. Les Bleus ont décroché le titre mondial et l'or à l'occasion de l'épreuve par équipes disputée sur un slalom géant parallèle ce mardi dans la station suisse. L'équipe composée de quatre spécialistes du géant - Adeline Baud-Mugnier, Tessa Worley, Mathieu Faivre et Alexis Pinturault - a donc fait mouche en battant en finale la Slovaquie de Veronika Velez Zuzulova, Petra Vlhova, Andreas Zampa et Matej Falat... pour huit petits centièmes !

Dernier à s'élancer, alors que les Bleus étaient menés deux manches à une (défaites de Baud et Worley, victoire de Pinturault), Faivre a réussi un ultime run de haute voltige pour s'imposer de quatre centièmes devant Falat, égaliser à 2-2 et offrir la victoire à son équipe, au temps cumulé (43''58 pour la France contre 43''66 pour la Slovaquie).

Myhrer a offert la finale aux Français

La Suède, vainqueur de la Suisse 3 manches à 1 lors de la petite finale, complète le podium à la troisième place. Cette même Suède qui avait été bien malheureuse quelques minutes plus tôt, sortie sur le fil - et là aussi au temps cumulé - par Alexis Pinturault, au terme d'une dernière manche où André Myhrer a chuté à mi-parcours alors que la qualification tendait les bras à son équipe, favorite de l'épreuve.

Avant ces deux derniers tours au couteau, les Bleus avaient eu raison de la Russie en 8e (3-1), avant de se défaire de la Norvège en quart (3-1 également). Tout au long de l'épreuve, les quatre Tricolores ont montré une belle complémentarité pour passer les tours. Baud et Pinturault ont remporté trois de leurs quatre duels, Worley et Faivre deux sur quatre.

Voilà qui devrait en tout cas redonner le sourire à une délégation bleue jusqu'ici bredouille dans les Grisons, notamment après le flop de Pinturault en combiné lundi. Et la fin de semaine s'annonce potentiellement radieuse, avec les géants hommes et dames où Worley et "Pintu" viseront le titre, et a minima un podium.