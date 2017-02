Mondiaux de St-Moritz : Lara Gut sera opérée du genou dans les prochains jours

La Tessinoise de 25 ans, vainqueur du classement général de la Coupe du monde la saison passée, s'est blessée vendredi lors de l'échauffement du slalom du combiné alpin, alors que, troisième après la descente, elle pouvait viser le titre.

Victime d'une "rupture complète du ligament croisé antérieur gauche, associée à une déchirure méniscale", selon Swiss-Ski, elle avait été hélitreuillée à l'hôpital de Saint-Moritz, avant de regagner ensuite sa région d'origine, le Tessin. Lara Gut "sera opérée d'ici quelques jours lorsque l'état inflammatoire de son genou le permettra", a précisé Swiss-Ski. "La reprise du ski sera fixée en fonction de l'évolution du processus de guérison", a ajouté la Fédération suisse.

Gut, qui visait pas moins de quatre médailles lors des Mondiaux et a été la saison passée la première skieuse suisse à remporter le gros Globe depuis Vreni Schneider en 1995, a dû se contenter du bronze en Super-G avant de se blesser. Le forfait de sa porte-drapeau n'empêche pas la Suisse de caracoler en tête du classement des nations à Saint-Moritz avec six médailles dont trois titres, en descente messieurs avec Beat Feuz et en combiné messieurs (Luca Aerni) et dames (Wendy Holdener).

La Suisse peut encore briller dès mardi dans l'épreuve par nation disputée par équipes mixtes de 4, sur un slalom parallèle.