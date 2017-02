Mondiaux : Un bilan à mi-parcours "décevant" pour le patron des Bleus

Avant l'ouverture des Mondiaux, le directeur technique national Fabien Saguez avait fixé un objectif très ambitieux de cinq médailles, total jamais atteint depuis 1970 quand la moisson avait atteint trois titres pour dix breloques au total sur les pistes de Val Gardena.

Après les épreuves de vitesse (Super-G et descente), la France n'a encore obtenu aucune médaille (contre 4 à la Suisse et autant à l'Autriche), alors qu'Adrien Théaux avait décroché le bronze en Super-G en 2015 aux Mondiaux de Vail, pour un total de trois médailles, dont un titre avec Jean-Baptiste Grange en slalom.

"Cinq médailles ce n'est pas moi qui l'ai dit, a ajouté M. Chastan. J'ai dit que trois médailles, ce serait de bons Mondiaux, et que quatre médailles dont un titre, ce serait de très bons Mondiaux".

"Aujourd'hui on n'est pas plus en retard qu'il y à deux ans, c'est juste qu'on n'a pas fait de médaille dans une discipline où on avait fait une médaille il y a deux ans (le Super-G, ndlr)", a-t-il encore analysé. "Il nous reste trois disciplines où on a de fortes chances (combiné, slalom géant et slalom). On fera le bilan à la fin", a ajouté M. Chastan pour qui "c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens".

La meilleure performance de cette première semaine est à mettre au crédit d'Alexis Pinturault, 6e du Super-G et qui fera figure de favori pour le titre lundi en combiné, face à l'Autrichien Marcel Hirscher. "Pintu" vise aussi le podium en géant.

Dimanche en descente, Brice Roger a réalisé le meilleur temps des tricolores (10e) de la descente remportée par le Suisse Beat Feuz.