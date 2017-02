Nicole Schmidhofer championne du monde de Super-G !

Première sensation à Saint-Moritz. On attendait Lara Gut, Lindsey Vonn ou encore Ilka Stuhec et on a eu Nicole Schmidhofer. L'Autrichienne, qui n'a jamais remporté la moindre course en Coupe du monde, s'est adjugé mardi le titre mondial en Super-G dans les Grisons devant les principales favorites. Tina Weirather prend l'argent (+0"33) devant la grande favorite et locale, Lara Gut, 3e (+0"36). La première française Tessa Worley termine à la 8e place.

Difficilement envisageable au départ, Nicole Schmidhofer a donc décroché une première victoire en carrière. En Coupe du monde, elle est montée sur deux podiums : une deuxième place en Super-G en 2013 et une troisième place en descente en 2014, à chaque fois à Cortina d'Ampezzo en Italie. C'étaient ses principaux faits d'armes avant de réaliser la course de sa vie à Saint-Moritz.

Partie avec le dossard 8 dans des conditions idéales et sous un soleil éclatant, la nouvelle championne de 27 ans a pratiqué un ski propre avec de belles lignes tendues. Son engagement et ses prises de risques ont suffi pour passer la ligne d'arrivée en tête sur une piste sans grande difficulté.

Gut trop tendue, Vonn loin du compte

Les favorites ont déçu. Lara Gut, vainqueur de trois super-G cette saison, n'a pas réussi à se libérer devant la pression locale. La Suissesse a dû se contenter d'une troisième place juste derrière l'une de ses rivales, la skieuse du Liechtenstein Tina Weirather.

De son côté, Lindsey Vonn n'a pas terminé la course. L'Américaine, plus à l'aise en descente, s'est fait piéger sur une courbe à la mi-course et a évité de peu la chute. Autre candidate au podium, la Slovène Ilka Stuhec n'a pu faire mieux que 11e (+1"04) juste derrière Sofia Goggia, très en forme depuis le début de la saison, notamment en géant.

Ce n'était pas le jour des Françaises non plus. Cela dit, Tessa Worley a réalisé un beau Super-G. Pas très à l'aise sur les grandes courbes, la spécialiste du géant a commis une petite erreur à la mi-course qui lui a coûté une demi-seconde. La Française n'a pas été aidée par son dossard élevé (18) et des conditions qui se sont détériorées au fur et à mesure des passages. Romane Miradoli a, quant à elle, réalisé une course intéressante. Elle a pris une belle 16e place (+1"80) malgré quelques fautes. De son côté, la skieuse de Tignes Tiffany Gauthier a pris une encourageante 23e place.