Pinturault se rate et termine ses Mondiaux la tête basse

Alexis Pinturault espérait terminer sur une bonne note. Il n'en sera rien. Le skieur de Courchevel ne comptait que 10 centièmes de retard sur le leader Marcel Hirscher au 2e temps intermédiaire lorsqu'il est parti à la faute lors de la première manche du slalom. "Je suis arrivé en ayant rien à perdre, j'étais loin d'être l'un des favoris. Mon seul but, c'était de faire mon ski, un bon ski, et de prendre des risques", a déclaré "Pintu" au micro d'Eurosport. Mais en slalom, "j'ai encore pas mal de réglages à faire, vis-à-vis de moi-même techniquement et sur mon matériel. Les choses progressent mais je suis pas encore au niveau, loin de là, de mon géant. C'est pour ça que je suis des fois encore un peu derrière", a-t-il concédé.

Favori du combiné et du slalom géant, Pinturault, malgré ses 19 victoires en Coupe du monde, a réalisé à chaque fois des performances loin des attentes, terminant respectivement 10e et 7e. Le Français a cependant remporté son premier titre de champion du monde dans l'épreuve par équipes. Il comptait sur le slalom pour se rattraper mais ces résultats en demi-teinte dans la discipline depuis deux ans ne laissaient que peu d'espoir.

L'impasse sur Kvitfjell

Après "une quinzaine émotionnellement difficile" dans les Grisons, Pinturault a déclaré faire l'impasse sur la prochaine étape de Coupe du monde, à Kvitfjell (Norvège) du 23 au 26 février. "Il est important pour moi de me reposer et de repartir d'attaque à Kranjska Gora" le week-end suivant, a-t-il expliqué.

La France, qui avait fixé un objectif ambitieux de cinq médailles à ces Mondiaux, n'en compte pour le moment que deux, avec le titre de Tessa Worley en slalom géant, son deuxième dans la discipline, qui s'ajoute au titre par équipes. Le slalom masculin dont la seconde manche est programmée à 13h00, est la dernière épreuve de ces Mondiaux.