Premier grand titre pour Ilka Stuhec, du bronze pour Lindsey Vonn

Une Slovène peut en cacher une autre. Deux ans après le titre de championne du monde de Tina Maze en descente, Ilka Stuhec a décroché à son tour le graal sur l’épreuve reine, ce dimanche, lors des Mondiaux de Saint-Moritz. Irrésistible en descente depuis le début de saison avec 3 victoires en 6 descentes de Coupe du monde, la Slovène a remporté son premier titre de championne du monde, elle qui n’avait jamais fait mieux qu’une 19e place en descente aux Mondiaux.

Pourtant, Ilka Stuhec n’a pas signé une descente parfaite. A l’attaque dans la partie technique, après une très bonne partie glisse, Stuhec s’est légèrement manquée sur deux courbes dans le milieu du tracé, mais son allant offensif et sa fin de course exceptionnelle lui ont permis de terminer quatre dixièmes devant l’Autrichienne Stéphanie Venier (+0’’40) et Lindsey Vonn (+0’’45). L’Américaine, championne du monde de la discipline en 2009 à Val d’isère,est toujours en recherche de ses sensations. Elle s’est contentée de gérer sa descente, mais a été beaucoup trop sur la retenue pour espérer contester l’énorme capital confiance de la vainqueur du jour.

Des regrets pour Goggia

Mais si la Slovène a remporté cette descente, elle le doit aussi un petit peu au malheur de Sofia Goggia. L’Italienne, qui s’est élancée en cinquième position, était la plus rapide et la plus offensive du jour. Mais son tempérament d’attaquante l’a finalement conduite à deux erreurs de ligne dans le carrousel. L’Italienne a bien failli croiser les skis à deux reprises, avant de se reprendre superbement. Sans ces deux erreurs, elle aurait probablement remporté l’or.

L’intégralité du Top 6 final est parti dans les dix premières positions, dans des conditions idéales. Après vingt minutes de haute intensité, le rythme est ensuite redescendu. Il faut dire que le brouillard a commencé à tomber sur la partie haute du tracé, et qu’un petit vent a fait son apparition. Finalement, seule la Suissesse Michelle Gisin, partie 28e, a réveillé le public de Saint-Moritz en prenant une belle huitième place. Le podium n’a ensuite plus bougé.