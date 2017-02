Saint-Moritz - Feuz favori, Fill, Paris, Jansrud et Guay en outsiders, la descente s’annonce ouverte

Place au règlement de comptes, le vrai, à Saint-Moritz. Annulée samedi suite à un épais brouillard présent sur le haut de la Corviglia, la descente hommes des Championnats de monde 2017 qui s’élancera à 13h30 va permettre un énorme combat entre les ténors de la vitesse.

Parfaitement préparée samedi, la piste devrait offrir une descente de qualité où les écarts devraient être assez faibles. Les spécialistes de la vitesse, à l'exception des Suisses qui se sont longuement entraînés sur place depuis le début de la saison au point de faire des ces Mondiaux une obsession - l'équipe de Suisse a cassé l'accord qu'elle avait avec l'équipe américaine qui n'a pas pu s'entraîner sur la piste - n'ont donc pris que peu de repères depuis lundi.

S’il fallait dégager un dégager un favori, ce serait bien évidemment Beat Feuz. En grande forme depuis le mois de janvier, le vainqueur du petit globe de cristal de la spécialité en 2012 a toutes les facultés physiques et techniques pour dompter une piste qu’il connaît lui sur le bout des doigts.

En vue à l'entraînement, et vainqueur de la dernière descente disputée à Saint-Moritz, lors des finales de la saison 2015/2016, en mars dernier, le Suisse apparaît comme l'homme à battre. En phase avec son matériel et son physique, il avait failli remporter la descente de Kitzbühel il y a quelques semaines, avant qu'il ne perde le contrôle à quelques encablures de l'arrivée en attaquant la traverse. L'autre principale cartouche de l'équipe suisse sera le tenant du titre Patrick Küng, sacré à la surprise générale à Beaver Creek il y a deux années.

Vidéo - Avec un tracé court et tactique, la Corviglia va laisser peu de place aux écarts 01:37

Guay sur les traces de Maier et Miller

Vainqueur du Super-G sur un profil typé très descente, Erik Guay voudra surfer sur sa forme du moment et son retour au premier plan pour réaliser un doublé en vitesse (descente/super-G) que seuls l'Autrichien Hermann Maier en 1999 et l'Américain Bode Miller en 2005 (à Bormio) ont réalisé dans l'histoire des Mondiaux. Très bien réglé techniquement, le champion du monde sera redoutable sur les parties de glisse, tout comme son coéquipier, l'imprévisible Manuel Osborne-Paradis, médaillé de bronze sur le Super-G.

Dimanche, Suisses et Canadiens devront se méfier des Italiens Peter Fill, en tête du classement de la spécialité à la Coupe du monde et arrivé trois fois sur le podium cette saison, Dominik Paris, vainqueur de la descente de Kitzbühel en janvier dernier et du Norvégien Kjetil Jansrud, qui avait remporté la descente d'ouverture de la saison à Val d'Isère, qui est resté le skieur le plus régulier de la saison en vitesse (4 victoires dont 3 en Super-G, 5 podiums).

Légèrement en retrait en janvier, le Norvégien a quand même tenu son rang lors du Super-G où il a récupéré une belle médaille d'argent, qui lui a coûté quelques forces. "La journée du super-G a été très longue et fatigante", a expliqué le Viking. "J'ai passé 8 heures entre la cérémonie et les engagements avec les partenaires...". Très enrhumé, suite à un virus qui a circulé au sein de l'équipe de Norvège, Jansrud a révélé être en quarantaine depuis quelques jours. "Je mange seul et je fais pas mal de choses séparé de l'équipe", a-t-il exliqué.

Vidéo - Pour s'offrir son deuxième titre mondial, Guay a été énorme 01:36

Emmenés par Théaux et Clarey, les Bleus restent prudents

Dans la course à la succession de Michael Walchhofer, lauréat de la descente à Saint-Moritz en 2003, il ne faudra pas oublier ses compatriotes, Hannes Reichelt, vainqueur de la dernière descente disputée avant les Mondiaux à Garmisch, Matthias Mayer et sa technique exquise et Max Franz. Même s'ils ont connu diverses fortunes cette saison les membres de la Wunderteam ont toujours eu du nez pour piquer le jour j, en témoigne le sacre de Reichelt à Beaver Creak sur le Super-G, et le titre de champion olympique en descente obtenu par Mayer lors des Jeux Olympiques de Sotchi en 2014. Mais au jeu de l'homme le plus en forme, il ne faudra pas oublier Max Franz. Vainqueur à Santa Caterina en décembre, Franz a enfin exploité une partie de son potentiel en course cette saison.

Du côté des Français, la prudence est de mise après la déception du super-G. La piste, sans difficulté majeure, n'a pour le moment pas trop été du goût des Tricolores, amateurs de situations un peu plus extrêmes. "Cette piste me plaît un peu moins car il n'y a rien qui fasse vraiment rêver", a expliqué le chef de file de l'équipe de France, Adrien Théaux. "Elle est un peu courte, 1 min 40 sec, contre environ 2 min en Coupe du monde", a ajouté le Tarbais, plus amateur de glace à découper, que du revêtement plus tendre que va proposer le tracé suisse. Candidat au podium malgré tout, le Pyrénéen n'a plus gagné depuis décembre 2015 et la descente de Santa Caterina.

Pour Johan Clarey, 3e fin janvier à Kitzbühel, 7e temps jeudi et 9e vendredi lors des entraînements les sensations n'ont pas été trop mauvaises cette semaine dans les Grisons." J'ai pris mes repères. Il faudra skier relâché sur cette neige mais ce sera très serré même si quelques favoris se dégagent." Les deux anciens de l'équipe de France seront épaulé par Guillermo Fayed, remis de sa blessure au genou et Brice Roger, qui a profité des sélections pour tirer son épingle du jeu.