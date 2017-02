Suivez les Mondiaux de Saint-Moritz en intégralité et en direct vidéo sur Eurosport Player

Comment suivre les Mondiaux de St-Moritz en direct vidéo ?

Deux mots à retenir : DIRECT. INTEGRALITE.

Eurosport 1 diffuse en direct l’intégralité des championnats du monde 2017 de ski alpin, du mardi 6 au dimanche 19 février. Les Mondiaux ont lieu tous les deux ans, LES années impaires, et se tiennent cette année à Saint-Moritz, l'une des plus anciennes et célèbres stations de sports d'hiver, au coeur du canton suisse des Grisons.

Grâce à Eurosport Player, vous pourrez également suivre les épreuves sans en perdre une miette sur votre ordinateur, votre tablette ou votre mobile, pour vivre une expérience unique.

Le programme complet des Mondiaux

Mardi 7 février : Super-G dames (12h)

La Suissesse Lara Gut et l'Américaine Lindsey Vonn se présentent en favorites de cette première course. Mais attention : toutes deux ont souvent touché la neige d'un peu trop près. Lara Gut, meilleure chance de médaille et de titre pour la Suisse, a ainsi chuté lors du dernier Super-G de Cortina d'Ampezzo fin janvier, remporté par la Slovène Ilka Stuhec, l'une des autres favorites.

Vidéo - Comment Vonn a réussi un retour gagnant 01:09

Mercredi 8 février : Super-G messieurs (12h)

Un favori : le Norvégien Kjetil Jansrud, qui a remporté trois des quatre Super-G disputés cet hiver. Seul le dernier en date, à Kitzbühel, lui a échappé. Sur la Streif, Jansrud n’a fini que 9e, à cause d’une grosse faute sur le haut. C’est l’Autrichien Matthias Mayer qui l’avait emporté. Il sera un des grands rivaux de Jansrud, avec l’Italien Dominik Paris ou un autre Norvégien, Aleksander Aaamodt Kilde.

Vidéo - Super G ou Descente ? JO ou Mondiaux ? La Speed Interview de Kjetil Jansrud 00:54

Vendredi 10 février : Combiné dames (10h et 13h)

Non contente d'avoir cassé la baraque en vitesse, Ilka Stuhec a aussi fait admirer sa polyvalence cette saison en remportant le combiné de Val d'Isère, le seul disputé pour le moment chez les femmes. Difficile donc d'établir une hiérarchie limpide. Dans la station française, Stuhec avait devancé la Suissesse Michelle Gisin et l'Italienne Sofia Goggia.

Ilka StuhecImago

Samedi 11 février : Descente messieurs (12h)

Une des épreuves reines de ces Mondiaux. Une des plus ouvertes aussi, sans doute. Cette saison, les cinq descentes ont débouché sur cinq vainqueurs différents : Jansrud, Paris, Reichelt, Ganong et Franz. Mais un seul homme a signé au moins trois podiums et pointe en tête du classement de la spécialité : l’Italien Peter Fill, qui n’a pourtant pas gagné une seule fois. La France comptera notamment sur Adrien Théaux.

Vidéo - Parti le premier, Reichelt a dompté la Kandahar et dominé tous ses rivaux 02:20

Dimanche 12 février : Descente dames (12h)

Si Ilka Stuhec devient de plus en plus menaçante en Super-G, c'est bien en descente que la Slovène, qui marche sur les traces de Tina Maze, est la plus impressionnante. Victorieuse au cours de la campagne 2016-2017 à Lake Louise, où elle avait signé un retentissant doublé, puis à Val d'Isère, elle explose totalement cet hiver, à 26 ans. Attention quand même au duo Gut-Vonn, ou encore à Sofia Goggia. Au total, sept filles différentes sont montées sur le podium en sept courses.

Vidéo - Aérienne, Stuhec a dominé la descente de Val d'Isère 02:19

Lundi 13 février : Combiné messieurs (10h – 13h)

Victorieux à Santa Caterina à la fin du mois de décembre, Alexis Pinturault, meilleur spécialiste mondial du combiné depuis deux saisons, visera clairement l’or dans cette épreuve. Au strict minimum, il doit accrocher un podium. Son principal adversaire sera sans doute la star du Cirque Blanc, Marcel Hirscher. On surveillera aussi un autre Français, Maxence Muzaton, deuxième à Wengen.

Vidéo - Précision, intensité et engagement : un Pinturault royal pour le super-G du combiné 02:18

Mardi 14 février : Team Event (à partir de 12h)

La seule épreuve par équipes de ces championnats du monde. Elle se dispute par nation, et de façon mixte, sous la forme d’un tableau à élimination directe (huitièmes de finale, quarts, demies puis finale). Il y a deux ans, aux Etats-Unis, l’Autriche s’était imposée devant le Canada et la Suède.

Jeudi 16 février : Géant dames (9h45 et 13h)

Tessa Worley a réussi une saison jusqu'ici remarquable en géant. En sept épreuves, la skieuse du Grand-Bornand, en passe de décrocher le globe de la spécialité, a claqué trois victoires et six podiums. Ce serait donc une énorme déception de ne pas la voir médaillée à Saint-Moritz. Ses principales rivales ? L'Américaine Mikaela Shiffin (deux victoires cet hiver), la Suissesse Lara Gut, qui sera à domicile, et la colonie italienne guidée par Federerica Brignone et Sofia Goggia.

Vidéo - Worley a lâché les chevaux pour s'offrir un nouveau succès : revivez sa 2e manche 01:50

Vendredi 17 février : Géant messieurs (9h45 et 13h)

La discipline la plus forte du ski tricolore. Alexis Pinturault (trois victoires en six courses) fait office de favori pour le titre mondial, à égalité avec Marcel Hirscher (deux victoires et six podiums en sept géants). Le seul autre lauréat cette saison en géant est Mathieu Faivre, l'autre grande chance bleue sur cette épreuve. Si le titre échappe à un de ces trois hommes, ce sera une grosse surprise.

Vidéo - La seconde manche de folie de Faivre qui lui offre sa première victoire en Coupe du monde 02:05

Samedi 18 février : Slalom dames (9h45 et 13h)

A l'instar de Kristoffersen chez les hommes (voir ci-dessous), Mikaela Shiffrin a réussi un festival en slalom, ne laissant que des miettes à ses adversaires. L'Américaine a dominé cinq des sept slaloms et elle est plus que jamais la reine de cette discipline. Championne du monde en 2013 et 2015, elle vise une passe de trois historique dans le cadre des Mondiaux.

Vidéo - Malgré une faute, Shiffrin a tenu bon 02:12

Dimanche 19 février : Slalom messieurs (9h45 et 13h)

On attend un duel royal entre Marcel Hirscher et Henrik Kristoffersen. Comme en géant, l’Autrichien est leader au plan comptable en slalom, mais difficile de ne pas relever qu’Hirscher n’a remporté "que" deux slaloms cette saison, contre cinq à Kristoffersen. Ce sera en tout cas un duel royal, digne apothéose de ces Mondiaux, arbitré par Manfred Mölgg, seul autre vainqueur en slalom cet hiver, le Russe Koroshilov et, on l'espère, les Français (Lizeroux, Pinturault, Grange), qui auront tout de même du mal à se frayer un chemin sur le podium.