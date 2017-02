SuperèG dames : Nicole Schmidhofer sort de l'ombre le jour J

Première sensation à Saint-Moritz. On attendait Lara Gut, Lindsey Vonn ou encore Ilka Stuhec et on a eu Nicole Schmidhofer. L'Autrichienne, qui n'a jamais remporté la moindre course en Coupe du monde, s'est adjugé le titre mondial en Super-G dans les Grisons devant les principales favorites. Tina Weirather prend l'argent (+0"33) devant la grande favorite et locale, Lara Gut, 3e (+0"36). La première française Tessa Worley termine à la 8e place.

Vidéo - Schmidhofer a réalisé le run parfait : sa course en vidéo 01:40