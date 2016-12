SANTA CATERINA - La descente messieurs repoussée et raccourcie à cause du vent

Le vent était attendu et il se montre pas clément. Alors que la descente messieurs de Santa Caterina était prévue pour 11h30 sur la la piste "Deborah Compagnoni", il est encore loin d'être certain que les Jansrud, Théaux et autres s'élanceront ce mercredi. Le jury a déjà pris la décision de retarder le départ de la descente à deux reprises, d'abord à 12h15, puis à 12h45. Il a aussi été choisi de raccourcir la descente en la faisant démarrer du départ utilisé habituellement pour le Super-G.

Mais, si l'horaire de départ a été retardée, il n'est pas sûr du tout que le vent tombe d'ici-là. Une décision sera prise à 12h pour un départ à 12h45. Si le vent devait être toujours aussi fort, les skieurs devront encore attendre un peu plus...