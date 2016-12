Santa Caterina parviendra-t-elle à décoincer Innerhofer ?

Une piste exigeante, de la neige compacte et des mouvements de terrain à l'ombre: les ingrédients sont réunis pour que Christof Innerhofer renoue avec la victoire en Coupe du monde de ski alpin, mercredi en descente à Santa Caterina Valfurva. À 32 ans, l'Italien veut mettre fin à une disette de bientôt quatre ans, lui qui a manqué le coche l'an dernier et ne s'est plus imposé sur le circuit majeur depuis le 23 février 2013, en descente à Garmisch-Partenkirchen.

En 2015, le skieur du Haut-Adige avait échoué au pied du podium sur la glace vive de la piste Deborah Compagnoni, freiné par une porte qu'il avait traînée sur son dos jusqu'à l'arrivée, tel un Batman des neiges. Pourtant, même sans cet incident, Innerhofer, pilote d'une grande maîtrise technique, n'aurait pas été assuré de la victoire tant le Français Adrien Théaux, autre skieur qui s'exalte dans les conditions extrêmes, avait été impérial. "Avec tous ces mouvements de terrain sans relief, car à l'ombre, c'est une piste qui vous use physiquement et psychologiquement", se rappelle Théaux, qui avait devancé en 2015 de plus d'une seconde l'Autrichien Hannes Reichelt et son compatriote David Poisson.

Vidéo - La descente de folie de Christof Innerhofer, une porte accrochée au masque 02:51

Hirscher pour un break définitif ?

Lors de l'unique entraînement lundi, avec un départ abaissé de quelques secondes au premier saut pour des raisons de sécurité, Innerhofer, 32 ans, a manifesté son aisance et fait le show. Ses poursuivants, les Autrichiens Hannes Reichelt et Matthias Mayer, ont d'ailleurs manqué des portes. Les Norvégiens, qui dominent la vitesse depuis plusieurs saisons, sont moins à leur avantage dans cette configuration. Et leur leader, Aksel Lund Svindal, souffrant du genou droit opéré en janvier, a fait l'impasse sur cette dernière étape de l'année, musclée avec trois épreuves, dont le super G annulé à Beaver Creek début décembre.

Ce forfait est idéal pour l'Autrichien Marcel Hirscher, assuré de conserver la tête au classement général. Le Salzbourgeois a déjà pris ses distances, sur orbite pour un 6e gros globe de cristal consécutif. Kjetil Jansrud est déjà distancé de 251 points. En super G, le Norvégien, vainqueur à Val Gardena dans la discipline, reste néanmoins la référence, avec son jeune compatriote Aleksander Aamodt Kilde. Hirscher, pour sa part, peut marquer des points lourds en super G, et évidemment disputer la victoire au Français Alexis Pinturault en combiné.

Alors qu'il est au faîte de sa maturité à 27 ans, Hirscher évoque désormais sans ambages sa retraite. Au soir de son succès en géant à Alta Badia, il y a neuf jours, le quintuple vainqueur de la Coupe du monde s'est fixé un possible terminus en mars 2018, après les Jeux d'hiver en Corée du Sud. Plus que la fatigue et les contraintes physiques -qui prennent tout leur sens en ski alpin, surtout à Santa Caterina-, le champion d'Annaberg évoque l'usure psychologique d'une pression constante.