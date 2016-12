Ski alpin - Santa Caterina : Pinturault domine Hirscher en slalom et reste le patron du combiné

Cette fois, le meilleur, c'était Alexis Pinturault. Troisième de la manche de super-G jeudi matin, le Français a tout lâché sur celle de slalom pour s'imposer sur le super-combiné de Santa Caterina. Il a devancé l'Autrichien Marcel Hirscher (+ 0''34) et le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde (+ 1''13), meilleur temps du matin et étonnant sur l'épreuve technique. Deux autres Français complètent le top 10 puisque Victor Muffat-Jeandet a pris la 5e place (+ 2''00) et Valentin Giraud-Moine la 9e (+ 3''08). Si Hirscher réalise une belle opération dans la course au gros globe (notamment après l'abandon de Jansrud), Pinturault confirme qu'il faudra au moins compter sur lui pour le globe de la discipline, dont il est le tenant.

On pensait Hirscher idéalement placé après sa 2e place lors du Super-G, juste devant Pinturault. Et, lorsque l'Autrichien est passé au premier pointage avec une avance augmentée sur le Français, on a cru qu'il allait logiquement s'imposer. Mais le leader du général de la Coupe du monde a perdu en intensité sur le bas du tracé, se montrant moins précis autour du piquet. Face à la fougue de Pinturault, cela n'a pas suffi et l'Autrichien a dû se contenter de la 2e place.

Vidéo - Hirscher a été propre, mais peut-être un peu trop pour battre Pinturault : sa course en vidéo 01:33

La remontée du duo Read-Aerni

Il faut dire que le Français a réussi un grand slalom. Meilleur temps, Pinturault a réalisé la manche parfaite. Sur un tracé assez rapide, facile mais demandant de la précision et de la fluidité, le skieur de Courchevel a montré son meilleur visage, celui qui lui avait par exemple permis de dominer la première manche du slalom de Val d'Isère début décembre. Il savait qu'allumer du vert lui donnait 50% de chances de remporter ce super-combiné. Il l'a fait et s'est offert son 18e succès en Coupe du monde, son 6e dans cette discipline.

Vidéo - Meilleur temps du slalom, Pinturault a tout lâché pour s'imposer : sa course en vidéo 01:42

Malgré les nombreuses sorties de routes en Super-G, à l'instar de Théaux, les Français ont encore brillé puisqu'ils sont trois à intégrer le top 10. Victor Muffat-Jeandet (5e, + 2''50) et Valentin Giraud Moine (9e, +3''20) accompagnent ainsi Pinturault et confirment la bonne tenue des Tricolores en super-combiné. 3e de l'épreuve, Aleksander Aamodt Kilde a impressionné en slalom, concédant moins de 2'' pour s'offrir le podium. Les autres bonnes notes sont à mettre à l'actif du duo Luca Aerni - Erik Read. Les deux hommes, respectivement, 30e et 29e sur Super-G, ont réalisé une superbe remontée pour s'offrir un top 10 (respectivement 6e et 7e). Loin de Pinturault.