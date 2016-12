Anna Veith (anciennement Fenninger) de retour à la compétition mardi à Semmering

La skieuse autrichienne Anna Veith (anciennement Fenninger), absente des pistes quatorze mois en raison d'une grave blessure au genou droit, a annoncé dimanche son retour à la compétition au slalom géant de Semmering (Autriche) mardi.

"Je me sens prête à revenir", indique la lauréate du classement général de la Coupe du monde en 2014 et 2015, dans un communiqué publié sur le site de la Fédération autrichienne de ski. "Physiquement, je suis encore en-deçà de mon niveau avant blessure, mais il y a eu un progrès clair dans mon entraînement ces dernières semaines et je veux revenir", poursuit-elle.

Veith, 27 ans, participera donc aux deux géants de Semmering mardi et mercredi. La Salzbourgeoise a été victime de déchirures des ligaments croisés antérieurs, du ligament latéral interne, du tendon rotulien et des ménisques du genou droit lors d'une chute à l'entraînement sur le glacier de Sölden en octobre 2015.

Opérée dans la foulée, la championne olympique de super-G à Sotchi en 2014 et triple championne du monde (super-combiné en 2011 et géant et super-G en 2015) avait rechaussé les skis fin août.Elle avait annoncé en octobre, au début de la saison de Coupe du monde, son retour "très prochainement".