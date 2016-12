Cette fois, Worley est tombée sur un os

Tessa Worley ne réussira pas la passe de trois. Après avoir remporté les deux derniers géants de la saison (et après l’annulation de celui de Courchevel), la Française a été battue ce mardi à Semmering par une Mikaela Shiffrin impériale. L'Américaine, déjà dominatrice lors de la première manche en matinée, s’est imposée pour 78 centièmes. Il n’empêche, concernant la Coupe du monde de géant, la Française accroit un peu plus son assise en tête du classement.

Mais Worley peut être déçue. Car sa première manche, terminée en 6e position, l’a probablement privée d’une nouvelle victoire ce mardi. Sa deuxième manche, tout en puissance, lui aura permis d’y croire. Jusqu'au passage de Mikaela Shiffrin, qui comptait huit dixièmes de marge sur la Française.

Shiffrin reste la patronne

Après avoir relegué les deux Italiennes Bassino et Mogg derrière elle, la Française a en effet vu l'Américaine, déjà en tête à l’issue de la première manche, lui voler la plus belle place possible. Impériale sur les skis, l’Américaine n’a jamais tremblé et s’est offert son premier succès en géant de la saison pour creuser l’écart au classement du général devant Lara Gut et Ilka Stuhec.

Côté français, les premières manches pleines de promesses de Taina Barioz (5e) et Adeline Baud Mugnier (8e) sont restées lettre morte, la faute à de trop nombreuses fautes en seconde manche. Elles ont toutes deux fini en dehors du Top 10, respectivement aux 11e et 13e places. Pour un après-midi 100% tricolore, il faudra donc attendre encore un peu.