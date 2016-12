L'histoire attend Shiffrin

La passe de 12 à portée de ski

Le ski a sa nouvelle reine et elle est américaine. Meilleure slalomeuse du monde depuis la saison 2012-2013, Mikaela Shiffrin a pris encore une autre dimension ces derniers jours en remportant deux géants coup sur coup. Mais c'est bien en slalom que l'Américaine aura l'occasion d'entrer (encore) un peu plus dans l'histoire du ski ce jeudi à Semmering. Vainqueur des onze dernières épreuves de la discipline, elle n'est plus qu'à une petite longueur du record détenu par Vreni Schneider.

La Suissesse avait remporté douze slaloms de suite entre 1988 et 1990 et Shiffrin pourrait bien l'imiter, étant invaincue dans la discipline depuis Flachau, le 13 janvier 2015. Soit presque deux ans d'invincibilité ! Et avec une marge conséquente. A l'exception de Nastasia Noens à Crans-Montana en 2016 et de Frida Hansdotter en 2015 à Méribel, sa dauphine a toujours concédé au moins une demi-seconde.

Mikaela Shiffrin à Levi en 2016AFP

Egaler le record de Seizinger pré-janvier

Cinq succès en à peine 14 épreuves. La performance est monumentale. Seule Tina Maze avait fait mieux, en 2012, avec 5 victoires sur les douze premières courses de l'hiver. Mais, ce jeudi à Semmering, Mikaela Shiffrin pourra bien mettre la barre un peu plus haute. Avec six succès pré-Nouvel An, l'Américaine deviendrait la première skieuse du 21e siècle à atteindre un tel total si tôt dans la saison.

La dernière à être parvenue à remporter six épreuves avant fin décembre était Katja Seizinger. L'Allemande avait remporté les six épreuves de vitesse (descente et Super-G) consécutives qui avaient eu lieu à Mammoth Mountain, Lake Louise et Val d'Isère. Une performance exceptionnelle qui n'était qui n'était toutefois pas un record puisque Vreni Schneider, encore elle, avait remporté huit courses de suite en 1988-1989. Juste en courant le géant, le combiné et le slalom. Merci le calendrier…

Vreni Schneider en 1988AFP

S'offrir le record sur une saison

Avec les deux géants de Semmering et, bien évidemment, les trois slaloms, Mikaela Shiffrin compte déjà cinq succès cet hiver. Une performance qu'elle n'a battue qu'à une seule reprise, lors de la saison 2014-2015. Mais sur l'hiver entier ! Si l'Américaine venait à s'imposer ce jeudi à Semmering - et on voit mal qui pourrait l'en empêcher -, elle atteindrait la barre des six victoires, son record sur une année en Coupe du monde. Avant même le mois de janvier…

Sauf qu'il restera encore 23 épreuves d'ici le slalom des finales, à Aspen, en mars prochain. Et pas n'importe lesquelles ! Avec le mois de janvier, cycle habituel des slaloms à venir, c'est une saison époustouflante que pourrait réaliser Mikaela Shiffrin. Voici son programme potentiel : 6 slaloms, deux combinés, quatre géants sans compter un City Event. L'équivalent de 13 victoires potentielles. On peut bien éventuellement se douter qu'elle ne s'imposera pas partout (sait-on jamais) mais huit à dix victoires sont tout à fait envisageables. Or, le record sur une saison est de 14 et est détenu par… Vreni Schneider, en 1988-1989 ! Si Mikaela Shiffrin continue sur sa lancée, la Suissesse pourrait être balayée des tablettes. Et plutôt deux fois qu'une.