VIDEO – Comment optimiser l’aérodynamisme pour gagner une course

Samedi, la reine des épreuves de Saint-Moritz, la descente, va proposer une approche aérodynamique de choix comme en 2015 à Beaver Creek. Le Suisse Patrick Küng, qui défendra son titre, avait devancé l’Américain Travis Ganong de 24 centièmes et son compatriote Beat Feuz de 31 centièmes. Des écarts assez faibles. Küng avait construit son succès sur les trois points aérodynamiques clés du tracé : la portion de glisse du Flyway et les deux sauts du Golden Eagle et du Red Tail.

Qu’entend-on exactement par aérodynamisme en ski alpin ? Il s’agit d’un ensemble de composantes à la fois techniques (position de recherche de vitesse, contact ski-neige) et matérielles (fartage des skis, chaussures moulées, combinaisons lisses) qui permet aux skieurs de mieux pénétrer face à la résistance de l'air et ainsi éviter de perdre du temps en compétition. Ou, dit autrement, de gagner de précieux dixièmes voire centièmes qui déterminent la victoire.

Svindal, le maître de l'aérodynamique

Parmi les skieurs les plus performants dans le travail d’approche aérodynamique, il y a le Norvégien Aksel Lund Svindal, l’ambassadeur Longines, deux fois champion du monde en descente (2007, 2013), et l’Américain Steven Nyman, le maître de la glisse et de la position de recherche de vitesse (position utilisée pour éviter d’être ralenti par l'air).

Dans la vidéo ci-dessous, nous vous expliquons à l’aide de ces deux descendeurs pourquoi et comment l’aérodynamisme permet de gagner une course. Nous avons étudié le duel que Svindal et Nyman s’étaient livrés lors de la descente de Val Gardena en décembre 2016. Svindal avait récupéré plus d'une demi-seconde au skieur de l’Utah, pourtant dans son jardin (trois succès), dans la partie de glisse finale de la Saslong.

Vidéo - Longines Live Alpine Data: episode 3 02:07

En retard de 16 centièmes après le dernier intermédiaire, le Norvégien, profilé avec une position de recherche de vitesse millimétrée, avait réussi à engranger une vitesse supérieure à son rival, en mettant en application son travail de préparation aérodynamique. Cette approche technique est une des spécialités de l’équipe norvégienne où Svindal est une référence.

Les fédérations et les athlètes ont pris le problème de l’aérodynamisme à bras-le-corps en effectuant différents tests en soufflerie, à l’image des écuries de Formule 1. Du réglage de leur position face aux éléments naturels à la fabrication des combinaisons pensées pour être des secondes peaux : tout est calculé, optimisé. Une véritable mécanique de précision.

La technologie Longines Live Alpine Data, qui se concrétise par un boitier fixé sur la chaussure du skieur intégrant un senseur radar et des capteurs de mouvements, a été officiellement présentée au début de la saison, à Sölden. Elle sera lancée lors des Championnats du monde de St. Moritz 2017, que Longines soutient en tant que partenaire et chronométreur officiel.