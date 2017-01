Manfred Moelgg est sorti du brouillard, Julien Lizeroux s'y est perdu

Julien Lizeroux y croyait mais il a vite déchanté. Finalement, c'est un autre ancien, Manfred Moelgg, qui a remporté le slalom de Zagreb jeudi. L'Italien de 34 ans, énorme en seconde manche malgré des conditions difficiles, a devancé l'Allemand Felix Neureuther (+ 0''72) et le Norvégien Henrik Kristoffersen (+ 0''77) pour s'offrir sa première victoire en Coupe du monde depuis 2009. Seul Français classé, Lizeroux a pris la 9e place, bien loin (+ 1'88) de ses rêves.

Le Tricolore de 37 ans a payé au prix fort les nombreuses rafales qui ont soufflé sur le haut du parcours mais aussi ses quelques fautes dans le mur final. Pourtant, Lizeroux pouvait espérer mieux au vue de sa première manche, à la hauteur de sa capacité à s'adapter aux évènements. Sans doute tendu par la possibilité d'un gros résultat, il a perdu son ski en seconde manche, cherchant visiblement à ne pas sortir avant tout. Les chutes d'Alexis Pinturault, Mark Engel et Aleksandr Khoroshilov lui donnent en partie raison. Sauf que le manque d'intensité dans son ski s'est de suite traduit dans le chrono (+ 1''88) même si le Français s'en sort finalement avec un top 10. De quoi marquer de gros points.

Vidéo - Tendu, Lizeroux a en plus subi les éléments : sa 2nde manche 01:21

Seulement trois sous la seconde !

Globalement favorable aux "gros poissons" (5 des 6 meilleurs temps parmi les 11 premiers dossards), la seconde manche a permis de sérieuses remontées comme celles de Dave Ryding (de 16e à 7e) ou Stefano Gross (de 24e à 10e). Mais personne n'a réussi si ce n'est qu'à y rivaliser avec Manfred Moelgg. L'Italien, absolument exceptionnel dans le mur final qu'il a taillé à la perfection, a écrasé la deuxième manche (une demi-seconde d'avance !) pour devancer largement Felix Neureuther (+ 0''72), auteur malgré tout d'une belle remontée après sa 8e place du premier run.

L'Allemand, après deux sorties de piste consécutives, retrouve donc les sommets, et est l'un des trois seuls skieurs à rester sous la seconde par rapport à Moelgg, avec Kristoffersen et l'étonnant Daniel Yule (4e, + 0''99). Décevant 6e (+1''43), Marcel Hirscher perd lui des points face au Norvégien dans la course au petit globe de la spécialité. Heureusement pour lui, pas de temps de tergiverser. Dès dimanche, l'Autrichien pourra prendre sa revanche à Adelboden.