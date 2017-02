Mondiaux-2017: 15e titre pour la Norvégienne Marit Björgen, en or sur le skiathlon

Marit Björgen, 36 ans, s'est imposée en 37 min 57 sec 5/10e devant la Finlandaise Krista Parmakoski (+4.8) et la Suédoise Charlotte Kalla (+32.0). Avec 15 médailles d'or, elle devient la fondeuse la plus titrée aux Championnats du monde, alors qu'elle compte également six titres olympiques.

La Norvégienne a décroché son premier titre mondial il y a 14 ans, en 2003 à Val di Fiemme (Italie), sur le sprint. Elle a réalisé ses meilleurs Mondiaux en 2011 et 2013, se parant à chaque fois à quatre reprises de l'or.

Elle récupère le titre en skiathlon qu'elle avait conquis en 2013 puis cédé en 2015 à sa compatriote Therese Johaug, absente à Lahti en raison d'une suspension de 13 mois pour dopage (contrôle positif à un stéroïde).