Mondiaux-2017 : Deuxième titre pour le Russe Sergueï Ustiugov, sacré en sprint par équipes

Voilà un homme heureux et chanceux. Le Russe Sergueï Ustiugov a décroché son deuxième titre mondial à Lahti (Finlande), en décrochant l'or en sprint par équipes (style classique) avec Nikita Kriukov au lendemain de son sacre sur le skiathlon, alors que la Norvège a conservé son titre chez les dames. Samedi, Ustiugov avait profité d'un bris de bâton de Martin Johnsrud Sundby dans la dernière montée pour s'imposer.

Dimanche, il a bénéficié d'un nouveau concours de circonstances, avec la collision entre le Norvégien Emil Iversen et le Finlandais Iivo Niskanen alors qu'ils étaient à la lutte dans le dernier virage pour la victoire. Iversen a fermé la porte pour empêcher Niskanen de passer avant l'emballage final. Ustiugov, vice-champion du monde de sprint jeudi, a ensuite maîtrisé l'Italien Federico Pellegrino pour s'imposer en 17 min 40 sec 6/10e. Le bronze est finalement revenu à la Finlande.

Chez les dames, la Norvège emmenée par Heidi Weng et Maiken Caspersen Falla a conservé son titre de championne du monde de sprint par équipes, en devançant la Russie et les Etats-Unis. Weng et Falla ont terminé les six boucles de 1,3 kilomètres en 20 min 20 sec 5/10e, avec une avance de 5 sec 6/10e sur les Russes. Les Américaines ont devancé sur le finish les Suédoises pour la médaille de bronze.