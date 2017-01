Ustiugov écrase tout, Manificat deuxième

A 24 ans, Ustiugov écrase ce Tour de ski comme personne avant lui, faisant fi des soupçons de dopage, alors que la Russie est au centre d'un immense scandale de dopage d'Etat, et que six de ses compatriotes ont été suspendus par la Fédération internationale de ski fin décembre. Manificat a échoué à quatre dixièmes du vainqueur, à qui le Tour de ski 2017 semble désormais promis, alors qu'il ne reste que deux étapes à disputer, samedi et dimanche à Val di Fiemme en Italie. Le leader de la Coupe du monde, le Norvégien Martin Johnsrud Sundby ne termine qu'en 14e position, à 36,9 secondes du Russe.

Chez les femmes, l'Américaine Jessica Diggins s'est imposée vendredi sur le 5km libre de Toblach. La skieuse de 25 ans a devancé la Finlandaise Krista Parmakoski, battue de plus de 13 secondes, et une autre Américaine, Sadie Bjornsen. La Norvégienne Heidi Weng, 5e ce vendredi, prend la tête du Tour de ski, et reste largement en tête au classement général de la coupe du monde, devant sa compatriote Ingvild Flugstad Östberg.