29è Universiade d’été 2017, un grand évènement à ne pas manquer

Quant à l’Universiade d’été, si ce n’était pas Brésil qui aurait été choisi pour l’accueillir, alors, la chance est tombée sur Taïwan. Pour cette 29ème édition, les dates des diverses compétitions ont été fixées du 19 au 30 août. Les participants à ce grand évènement sportif d’été sont déjà tellement impatients de se défier pour l’or à travers les divers challenges ….

Début introductif pour ce 19 août 2017

C’est suite à la cérémonie du compte à rebours à la place des citoyens à Taipei, le 20 août de l’année dernière, que le monde suit de près les événements à venir. Le maire Ko a bien souligné ce jour-là la grande importance que porte cette compétition. Aujourd’hui, 365 jours après cette déclaration, la cérémonie d’ouverture a lieu au stade de Taipei, et promet déjà douze jours de suspens et de moments forts pour les participants et également pour les spectateurs.

La réussite culturelle de cette cérémonie est fondée sur la rétrospective de l’histoire de Taïwan avec son style de vie typique et original. En effet, trois domaines bien différents, qui font marquer la ville de Taipei, ont été présentés : le « Vibrant Island », montrant les diverses cultures et tribus taïwanaises, le « Hybrid Taipei », qui montre la ville urbaine actuelle et le « Global Tribe », qui relate l’ère numérique et le monde de l’internet.

12 jours intensifs en sports multidisciplinaires

Les Universiades, été ou hiver, sont considérées comme des évènements à la fois sportifs et culturels, à titre universel.

Nombreux pays participent largement à ces compétitions surtout à celles de l’été regroupant plus de 20 sports collectifs et individuels tels que l’athlétisme, le badminton, le football, le baseball, le volley-ball, le basket-ball, le plongeon, l’escrime, le golf, la gymnastique artistique, la gymnastique rythmique, le judo, les roller sports, la natation, le tennis, le taekwondo, le wushu, etc.

Pour cette édition, les divers matchs sont étalés pendant 12 jours successifs à partir d’aujourd’hui sur de nombreux endroits à Taipei comme aux gymnases, aux stades … Alors, suivez de près le déroulement de cette compétition internationale !