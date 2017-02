Anastasiia Silanteva a bien réussi l’épreuve en combiné alpin

L’Alpin combiné comprenait une Super-G et une course de slalom. La gagnante a été déterminée par le temps le plus faible. Selon les règles, les deux étapes de la compétition ont lieu le même jour. Cependant, la chute de neige du 31 janvier a perturbé le cours des événements. Le Super G a dû être reporté au 1er février.

Lors de cette compétition en alpin combiné Super-G, l’étudiante venant de la Fédération de Russie a remporté la victoire en 02 :08 :24. Ensuite, Maria Shkanova de la Biélorussie l’a suivie (02 :10 :02). Et enfin, l’athètle slovaque, Barbara Kantorova, a pris la troisième place du podium avec un temps total de 02 :10 :35.

Les mots de la gagnante

Anastasiia est étudiante à l’Académie Smolensk d’éducation physique. Elle est membre de l’équipe nationale russe depuis l’année dernière. Elle a essayé le ski alpin il y a 13 ans.

«Je suis surprise du résultat. Je ne suis pas particulièrement forte en slalom et en alpin combiné. Typiquement, une tactique différente devrait être utilisée dans ce genre de concurrence. Cependant, j’avais hâte de revenir après la course de demain. 0,7 secondes est quelque chose que vous pouvez travailler, ce n’est pas 5 secondes après tout. Le sentier était difficile aujourd’hui, cahoteux à certains endroits. Vous pourriez être vraiment rapide, cependant, je n’ai jamais couru sur une telle vitesse. J’ai senti que je serais capable de gagner et je l’ai fait! Papa voulait que je fasse du sport. Dans mon jardin d’enfants, le père de mon compagnon était un entraîneur. Donc je suis allée à la formation “, a révélé Silanteva lors de la conférence de presse.