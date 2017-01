Double de médaille d’or pour les Asiatiques en Half-pipe

Toujours aussi spectaculaire, cette compétition attire de nombreux publics, et souvent les athlètes des pays asiatiques réussissent avec la Chine et le Japon en tête. Ce fut encore le cas aujourd’hui grâce à la magnifique performance du chinois Cai Xuetong qui a dominé l’événement.

Cet étudiant sportif à l’Université de Harbin (qui a participé aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010 et à Sotchi en 2014) a eu deux parcours parfaits rendant les choses très compliquées pour ses adversaires, l’Espagnole Queralt Castelet et la Suisse Carla Somaini, respectivement médaillés d’argent et de bronze.

Queralt Castelet, cependant, était très satisfait de ce résultat devant un public à domicile. « J’aime venir à la compétition dans la Sierra Nevada, bien que mon université (Université de La Rioja à Logroño) n’est pas si proche. Gagner une médaille d’argent ici et pour mon pays me rend très heureux.» *Nedefuji Ayumu, interviewé par des journalistes japonais Dans la compétition masculine, le Japonais Nedefuji Ayumu était le seul à contrer la domination américaine et il faut dire que sans lui, l’équipe américaine aurait remporté un triple podium historique.

Etant le principal adversaire du trio étudiant de Salt Lake City, Ayumu s’est imposé avec sa facilité dans l’air, exécutant ses figures sans faute. Cet étudiant de deuxième année à l’Université des sciences du sport Nippon (Tokyo) est un habitué de la Coupe du Monde et est particulièrement friands des conditions dans la Sierra Nevada. Là, il était déjà classé deuxième lors de l’évènement de la Coupe du monde 2013.

« C’est ma première Universiade et je dois dire que j’aime l’atmosphère qui règne parmi tous les participants. L’esprit est vraiment différent des autres compétitions. De plus, mes amis à l’université me soutiennent par les réseaux sociaux. J’espère retourner à Almaty en 2017. »