Kristaps Zvejnieks de Lettonie a réussi avec succès l’épreuve masculine alpine combinée

Kristaps Zvejnieks a surpris tout le monde avec son résultat.

«Je ne m’attendais pas à un tel résultat. Pour être honnête, j’ai eu des doutes quant à ma participation à l’Universiade. La course d’aujourd’hui était difficile, surtout celle de super-G. Je ne suis pas expérimenté dans cette discipline et il était difficile de me contrôler sur la piste. J’ai essayé de faire de mon mieux, cependant. Je suis heureux d’être venu ici. Je suis également un peu confus. J’ai besoin de temps pour réaliser la victoire », a affirmé Kristaps.

La saison dernière, Zvejnieks a participé à la Coupe du monde en Italie et est arrivé 26e. C’était la meilleure réalisation d’un athlète letton dans le ski alpin depuis 1990.

Ski alpin masculin combiné (super-G et slalom)

Deux fois olympique, Kristaps Zvejnieks de Lettonie a remporté l’or de l’Universiade d’hiver 2017 à Almaty, après avoir triomphé dans l’événement alpin masculin combiné à la station de ski Shymbulak. Zvejnieks, qui a représenté son pays lors des Jeux Olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver et de Sochi 2014, a remporté le super-G en 01 : 07 : 39 et a affiché le deuxième meilleur temps de 54.81 dans le slalom pour triompher en 02: 02 : 20. Maarten Meiners des Pays-Bas est venu de la 10e place après le super-G pour prendre le deuxième rang en 02: 03 : 08, tandis que le slovaque Matej Falat a répété sa médaille de bronze de la performance de deux ans en 02: 03 : 21. Le russe Evgenij Pyasik a terminé deuxième du super-G, mais il a terminé septième en finale après avoir terminé 16è dans le slalom.

Juste au-dessus de lui était l’Italie Michelangelo Tentori, qui est tombé à la sixième place, a pu se retrouver en troisième dans le slalom.