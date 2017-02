La deuxième médaille d’or de Galina Vishnevskaya

Pendant la course, les leaders ont continué de changer à chaque point, tandis que les favoris principaux étaient les derniers à commencer la course. Galina Vishnevskaya du Kazakhstan était l’un d’entre eux. Les fans ne s’attendaient qu’à une victoire d’elle. Au premier tour de tir, elle avait eu une cible manquée et était à la septième place à cause de cela.

Au deuxième tour de tir Vishnevskaya a été en mesure de récupérer, n’a pas manqué une seule cible et a couru à la meilleure finition de la course. Toutes les biathlètes, qui ont franchi la ligne d’arrivée après l’athlète kazakh, ont fait de leur mieux pour battre Vishnevskaya, mais n’ont pas pu. Yana Bondar a été la plus proche de 22 secondes (22: 05 : 09). La russe Anastasiya Egorova, a terminé troisième (22: 19 : 08).

Bien qu’il y ait eu des biathlètes toujours en course, il était clair que personne d’autre ne serait capable de finir dans les trois premières. Galina Vishnevskaya est devenue la championne à l’Universiade, remportant sa première médaille d’or aux Jeux mondiaux d’étudiants d’hiver. Elle avait déjà eu 2 médailles d’argent dans son cas de trophée.

Ce que les médailles en disent …

– « Je voudrais exprimer ma plus profonde gratitude à tous les fans pour leur soutien au stade. Les fans sont vraiment passionnés par le biathlon, certaines personnes sont venues ici tout le chemin de l’Allemagne pour me soutenir. Aujourd’hui, j’ai vraiment essayé de corriger les erreurs que j’ai faites dans la course précédente. Je les ai faites pendant le ski et j’ai réussi à les éviter aujourd’hui, mais je ne peux pas dire que c’était une course parfaite, car j’ai eu une cible manquée. », – a dit Vishnevskaya après la course.

Yana Bondar, médaillée d’argent, était également heureuse de sa performance:

– « Je suis heureuse d’avoir gagné une médaille. Je suis venue à l’Universiade après avoir participé aux Championnats d’Europe, où j’ai participé à des courses individuelles et de sprint. Tout était bien préparé et je suis contente de mon résultat. »