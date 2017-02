La Russie, imbattable dans les relais de ski de fond

Ils ont répondu aux attentes dès le début de la course. À la fin de la deuxième étape, la Russie et le Kazakhstan ont mené la course de 25 secondes.

Médaille de bronze pour les kazakhs

L’équipe masculine russe a suivi le succès de leurs gentes féminines en remportant la course de 4 x 7,5 km de cet après-midi. Egor Berezin, Valeriy Gontar, Kirill Vichuzhanin et Dmitriy Rostovtsev ont franchi la ligne d’arrivée d’abord dans un temps de 01: 12: 49, pour assurer le double. Ils ont traîné dans les premiers stades de la course au Kazakhstan et l’Ukraine au premier échange, avant de brièvement conduire à la seconde.

Le Kazakhstan s’est battu dur et a repris la tête après le troisième et dernier échange. La Russie s’est révélée trop forte en fin de course et a confié le Kazakhstan à la deuxième place en 01: 12: 51. La république Tchèque a terminé le podium avec un temps de 01: 14: 51.

Vichuzhanin et Mukhin étaient les numéros trois dans leurs équipes respectives. Ils ont réussi à aider leur équipe à augmenter l’avance à 1 minute et 14 secondes. Au dernier tour, Olzhas Klimin et Dmitriy Rostovtsev ont déterminé les résultats de la course. Dans la course d’aujourd’hui, Olzhas et Dmitriy se défiaient constamment. Sur le dernier tour, Rostovtsev a réussi à dépasser Klimin et se précipita vers l’avant. Klimin a essayé de se battre, mais n’a malheureusement pas réussi.

Les athlètes japonais, qui étaient au troisième rang de la course, ne pouvaient pas tenir leurs positions. Jacub Graef de la République Tchèque a été assez rapide pour récupérer les 42 secondes. 400 mètres avant la finition, il a augmenté le rythme et a dépassé les concurrents. Ainsi, il a obtenu la médaille de bronze pour son équipe.