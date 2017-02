La Russie s’affiche en tête de liste pour l’épreuve de Biathlon relais mixte

Les amateurs et les fans de biathlon ont trop attendu cette course d’équipe intéressante. Les équipes de l’Ukraine, la Russie et le Kazakhstan n’ont pas, en effet, manqué de concourir pour le podium.

Les biathlonistes kazakhs ont cédé l’or aux russes. Galina Vishnevskaya, Daraya Usanova, Vasily Podkorytov et Anton Pantov étaient en course. La première place a été donc remportée par les Russes et les athlètes du Kazakhstan ont fini deuxième. La troisième place a été prise par l’équipe de l’Ukraine.

En tout, le Kazakhstan a maintenant 10 médailles d’or, 3 médailles d’argent et 9 médailles de bronze.

Une victoire bien méritée pour la Russie

L’équipe de Semen Suchilov, Sergey Korastylev, Olga Shesterikova et Larisa Kuklina ont été les premiers à compléter le parcours au Complexe Alatau de ski de fond et de biathlon en 1 heure 14min 37,8sec. Le Kazakhstan a obtenu l’argent, en dépit de dominer le début de la course, en 01: 15: 08 : 04. Les hôtes ont obtenu un départ emphatique et dirigé par 33,5 secondes après le premier échange. Galina Vishnevskaya, Darya Ussanova, Vassiliy Podkorytov et Anton Pantov ont ensuite étendu leur avance sur le cours du deuxième échange, en arrivant au point de contrôle 01: 26 : 01 devant la Russie.

Les russes ont alors commencé à combler l’écart et ont navigué à travers la neige pour réduire le déficit à seulement 0,14 au troisième échange. Ils ont continué à non seulement surpasser les hôtes, mais terminer 30 secondes devant eux pour prendre l’or. Le russe Suchilov a maintenant quatre médailles à Almaty après avoir remporté le bronze à l’épreuve individuelle masculine de 20 km, un deuxième bronze à la course de 12,5 km et l’or au sprint masculin de 10 km. Les ukrainiens Nadiia Bielkina, Yana Bondar, Maksym Ivko et Artem Tyshchenko ont complété le podium après avoir terminé troisième en 01: 17: 10 : 04.