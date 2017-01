Les nageurs de San Beda dominent les essais d’Universades 2017

Junsay, qui a été nommé Joueur le Plus Valable (MVP) après avoir mené les Lions de la Mer de San Beda à leur 14ème titre consécutif à l’Association Nationale de Sport Collégial l’an dernier, a marqué 2:21.09 dans l’épreuve de papillon des 200 mètres lors des essais Centre de Natation Commémoratif Rizal.

John Henry Gurango, Robi Mangilinan et Guillermo Clemente IV ont également montré leurs prouesses de natation dans le tournoi de qualification organisé par la FESSAP (Fédération des associations sportives scolaires des Philippines) par l’entremise de l’Association philippine des écoles inter-écoles, collèges et universités (PISCUAA).

Gurango a remporté le 50 mètres papillon des hommes (26.96), 100 mètres papillon (59.91), 400 mètres nage libre (4:34.25) et 800 mètres libre (9:47.34) ; Mangilinan a dominé le dos de 50 mètres (28.86), le 100 mètres libre (55.06) et le 200 mètres libre (2:06.22). Et Clemente a été le plus rapide dans les 50 mètres dos (30.72), 100 mètres brasse (1:07.76) et 200 mètres brasse (2:31.82).

Ma. Aresa Lipat de La Salle-Collège de Saint-Benilde était la meilleure interprète de la division féminine.

Lipat, trois fois meilleur joueur de la NCAA, a remporté les évènements de 100 mètres papillon (1:06.55), 100 mètres nage libre (1:00.96), 50 mètres dos (32.28), 50 mètres papillon (29.52) et 50 mètres nage libre (27.49).

Chloé Medina de San Beda et Gwen Brynne Prejula étaient également impressionnantes dans leurs événements respectifs.

Medina a remporté le 100 mètres dos (1:13.31), 200 mètres dos (2:38.49) et 200 mètres (2:37.74), tandis que Prejula a décroché le 200 mètres nage libre féminin (2:18.71) et 400 mètres nage libre (4:58.59).

Les autres gagnantes ont été Katrina Mae Garcia au 50 mètres brasse (38.14) et 100 mètres brasse (1:23.63) ; Christian Dimaculangan aux 100 mètres dos masculin (1:02.48) et 200 mètres dos (2:16.99) ; Larriane Mary Jho Muyalde au 200 mètres brasse féminin (3:03.10) ; Rivière Gail Salonga dans le papillon des 200 mètres féminin (2:41.93) ; Frances Mary Cabrera dans le Medley individuel féminin de 400 mètres (5:35.09) ; Rogelio Rafael Frias a remporté le médaillé individuel masculin de 200 mètres (2:19.25) et le médaillé individuel de 400 mètres (5:06.60) ; Et Joshua Casino au 50 mètres libre masculin (25.22) et au 1 500 mètres libre (19:50.67).

Iloilo City accueillera le tournoi de qualification de Visayas le mois prochain. Le concours sera supervisé par le club accrédité FESSAP dirigé par Ivy Sta. Ana de l’Association des athlètes des écoles privées (PRISAA) – Iloilo.

Les essais pour les nageurs de Mindanao auront lieu à Tagum, Zamboanga sous la supervision du membre du conseil de FESSAP Roel Natividad Sr. en décembre.

Le Comité de travail de natation de PISCUAA évalue les résultats de toutes les rencontres qualificatives et soumet sa recommandation au Conseil d’administration du FESSAP pour approbation finale.

(Source: FESSAP)