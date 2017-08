Les péripéties de l’escrime dans l’Universiade de Taipei 2017

Il est à rappeler que c’est Taipei qui en est l’hôte fidèle de ces rencontres universitaires multi-sports. Par ailleurs, onze jours de frictions sportives intenses attendent maintenant les spectateurs et surtout les étudiants qui participent à cette 29ème édition de l’Universiade. Plus de vingt sports collectifs et individuels sont au programme comme le football, le basket-ball, le badminton, les rollers, le plongeon, la natation, l’athlétisme, … et notamment, l’escrime.

Place à l’escrime pour une poignée de journées pleines

Selon le calendrier dressé par la FISU, organisatrice officielle de cette Universiade d’été de Taipei, l’escrime battra son plein du 20 au 25 août. Les disciplines sont au complet pour les individuels et pour les équipes, et ce, pour le sabre, l’épée et le fleuret pendant ces six jours de compétition.

En effet, 447 joueurs, venus de 160 pays, y participent pour l’obtention d’un nombre maximal de médailles. Les défis se montrent donc aigus, car les jeunes escrimeurs ont respectivement la force et la conviction de mettre main-forte sur leurs adversaires.

Calendrier serré en escrime

Même si les matchs d’escrime de cette Universiade d’été 2017 ne font que commencer, des finales en individuel et par équipes seront déjà au rendez-vous pour cette première journée.

D’ailleurs, nombreux escrimeurs de haut niveau sont présents à Taipei depuis quelques jours et sont déterminés à rentrer chez eux, à la fin des épreuves, avec un maximum de médailles. Comme l’a dit une déclaration officielle des organisateurs de cette compétition « qu’ il est absolument clair que la force, c’est la jeunesse…. ». Et les surprises sont au bout des pointes des armes des athlètes.

A la fin de cette journée, vous pouvez immédiatement suivre de près ceux qui ont obtenu les premières médailles d’or en escrime pour l’épée féminine en individuel, et pour le sabre des catégories masculines, toujours en individuel. Soyez donc toujours branchés avec nous !!!