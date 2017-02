L’Universiade d’hiver Almaty 2017 touche à sa fin !

En effet, parmi ces jeux à forte participation figurent 48 pays à Turin en 2007, 44 à Harbin en 2009, 50 à Trentin en 2013, et 42 pays aux Jeux de Grenade, Strbské Pleso et Osrblie en 2015. Cette Universiade d’hiver Almaty 2017, qui a eu lieu entre le 29 janvier et le 8 février, a été la plus réussie pour l’équipe du Kazakhstan dans l’histoire de sa participation aux Jeux mondiaux d’étudiants.

La Russie a dominé la compétition avec 71 médailles dont 29 Or, 27 Argents et 15 Bronzes. Quant aux Kazakhs, qui occupent la deuxième place, ils ont eu 11 médailles d’or, 8 Argents et 15 Bronzes. La troisième place était pour le Japon avec 28 médailles composées de 6 Or, 12 Argents et 10 Bronzes. La république de Corée se contente de la quatrième position. Néanmoins, ils ont pu gagner 11 médailles d’or, c’est-à-dire 5 de plus que le Japon, 4 Argents, et 4 Bronzes pour un total de 21 médailles.

Les performances des hôtes kazakhs

L’or inaugural de l’Universiade pour les hôtes est venu de la biathlète Alina Raikova qui a terminé première dans la course individuelle de 15 km. Un autre représentant du Kazakhstan, Galina Vishnevskaya, a remporté l’argent dans la même course.

Toutefois, c’est l’équipe freestyler du Kazakhstan qui a livré la performance la plus impressionnante en face de la foule à domicile. Ils ont obtenu près de la moitié, soit cinq, sur le total des 11 médailles d’or réclamées par les étudiants kazakhs aux matchs.

Dmitry Reiherd et Yulia Galysheva ont remporté deux médailles d’or au Kazakhstan. Ces deux athlètes ont remporté respectivement les deux bosses dans la catégorie masculine et féminine, tandis que Zhanbota Aldabergenova et Baglan Inkarbek ont ​​remporté l’or en équipes mixtes. Dans les skis individuels, Zhibek Arapbayeva a gagné l’argent et Aldabergenova a obtenu la médaille de bronze. Pavel Kolmakov a grimpé le podium avec Reiherd dans les bosses individuels des hommes, revendiquant le bronze.