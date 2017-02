Patinage de vitesse :  David Ghiotto a gagné son deuxième titre personnel aujourd’hui !

Les épreuves de patinage de vitesse ont été contestées à l’Universiade depuis 1968. Néanmoins, ce sport a un statut spécial à l’événement, parce que les villes hôtes ne sont pas censées construire une patinoire de vitesse spécialement pour l’Universiade.

Le premier club de patinage de vitesse a été ouvert en 1604 à Edimbourg, en Écosse. Le premier match amical international était entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis et a eu lieu en 1763. Cependant, les premières règles de patinage de vitesse ont été formulées en 1772 en Angleterre. Ce genre de sport a été présenté comme un sport aux Jeux olympiques d’hiver depuis les premiers jeux d’hiver en 1924. Et les épreuves féminines ont été ajoutées au programme olympique pour la première fois en 1960. La compétition a inclus quatre événements: sur 500, 1000, 1500, 5000, et 10000m.

L’Italie à la plus haute marche du podium

On est arrivée actuellement à la sixième journée de compétition aux Universiades d’hiver 2017, actuellement en cours à Almaty, l’ancienne capitale du Kazakhstan. Sept titres étaient en jeu dans cinq sports différents. Pour l’Italie, deux autres médailles d’or ont été remportées grâce à Giulio Bosca, qui a obtenu le Slalom géant masculin, et David Ghiotto, qui a décroché son deuxième titre de triomphe personnel dans les 10.000m de patinage de vitesse.

Après la victoire sur 5000m, l’italien de vingt-trois ans s’est montré comme le favori numéro un pour les 10km homme. En effet, Ghiotto a effectivement appliqué ses chances, dominant en longueur et en largeur, et la finition avec un temps de 13’48″12, seul à descendre sous la barrière des quatorze minutes. Loin derrière, le Japonais qui l’accompagnait sur le podium, Masahito Obayashi, a pris la médaille d’argent à 14’24″95 et le Coréen MOON Hyunwoong avec 14’26″00 qui s’est contenté de la médaille de bronze.