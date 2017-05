Résultat de la 44e course de relais SOLA 2017

1 000 équipes avec 14 coureurs ont effectué la distance de 116,1 kilomètres répartie en 14 sections. La course de relais SOLA, soutenue par la Fédération sportive universitaire suisse, est le plus grand événement sportif universitaire en Suisse et l’un des plus importants d’Europe. Année par année, presque toutes les universités suisses commencent par au moins une équipe ; en outre, environ 20 équipes étrangères participent à l’événement qui a débuté en 1974.

Dès le début, les gagnants de l’année dernière «Running Freaks» et le troisième «TV Oerlikon» ont dominé la course de relais SOLA, composée de 14 sections. Alors que les jeunes sauvages de l’équipe « Running Freaks » (qui avaient participé pour la première fois en 2016 et gagné tout de suite) ont mené la course sur les 5 premières sections, l’équipe SOLA-team TV Oerlikon a connu le bon déroulement de la section 6 et a augmenté l’écart continuellement. Avec le temps de 6 heures et 33 minutes, TV Oerlikon a finalement triomphé, 9 minutes devant les Running Freaks et à 9 minutes de la troisième Brownsche Spaziergänger XS.

Au total, 992 équipes et près de 14 000 coureurs ont fait la course et le parcours global de 116,1 kilomètres aux environs de Zurich. Les visages satisfaits à chaque ligne d’arrivée et une bonne humeur sur la route ont rendu le circuit de relais SOLA 2017 un événement réussi. La course relais SOLA est le plus grand événement sportif universitaire en Suisse.

(Source: SUSF)