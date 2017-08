Tremplin 1m Hommes, l’or revient à la Corée

Pour le plongeon, des médailles ont déjà été distribuées la veille, entre autres, pour le tremplin 1m Femmes et le 10m synchro Hommes. Jusqu’ici, ce sont le Mexique et la Russie qui ont posé des étoiles en la matière.

Les athlètes du tremplin 1m Hommes

Cette discipline a reçu 31 athlètes venant de 17 pays. Les États-Unis, tout comme la Russie, le Mexique et l’Allemagne, ont misé sur trois candidats. Tandis que d’autres ne sont représentés que par un seul représentant tel que la Croatie, le Brésil, la Nouvelle Zélande ou encore la Chine.

Pour le dernier Universiade en 2015 à Gwangju, une ville de Corée du Sud, le tremplin de 1m du genre masculin a été remporté par la Chine, avec les deux premières positions. Mais cette fois-ci, ces plongeurs chinois n’ont pas pu garder l’honneur et ont cédé les trois premières places aux autres confrères.

Victoire méritée de Corée

Les préliminaires du tremplin 1m se sont tenus vers 10h, heure locale à Taipei. Les deux demi-finales du groupe A et B se sont succédées à 13h et 13h30. Pour le groupe A, la République de Corée tient la première place avec un score de 395,30, à travers le jeune Haram WOO. Et pour le groupe B parallèle, honneur au mexicain Angel Jahir OCAMPO sur 419,70.

La grande finale de ce tremplin masculin a finalement souligné ses résultats et c’est le coréen Yeongman KIM qui est sorti victorieux et a remporté, par la suite, la médaille d’or sur 453,00. Il devance l’américain Briadam HERRERA pour 3,75 de différence, qui était de 449.25.

Et ayant gagné 434.20 points, Evgenii KUZNETSOV, de nationalité russe, a ramassé la médaille de bronze. Qui seront donc les gagnants des prochaines épreuves de la catégorie masculine dans les jours à venir ?? Reste à savoir …