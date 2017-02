Un autre record a été enregistré ce jour!

Mais malgré le temps, de plus en plus de fans ont continué à remplir les stands. Il y avait 34 patineurs de 15 pays sur la liste de départ.

Les favoris étaient censés prendre la glace dans le dernier groupe et la russe Alexandra Kachurkina, qui a couru dans l’avant-dernière paire, a enregistré le meilleur temps. Quand elle a franchi la ligne d’arrivée, le chronométreur a enregistré 01: 19 : 10. Ce temps est resté invaincu.

Kachurkina, qui a remporté la course de 1500m, a terminé troisième de la course de 500m plus tôt, et a remporté sa troisième médaille à l’Universiade d’hiver 2017 et sa deuxième médaille d’or. La course de patinage de vitesse russe a également été une amélioration sur le record Medeu pour la course 1000.

Le record précédent appartenait à une patineuse soviétique de premier plan, Natalya Petruseva, qui a cadencé 01: 19 : 31 dans cette course «long sprint». Ekaterina Aydova, du Kazakhstan, qui était dans la dernière paire à prendre la glace, a commencé sa course très bien, mais légèrement ralenti avant la ligne d’arrivée et a terminé troisième (01 : 19 : 53).

Les impressions des joueuses après la course

Les athlètes et les organisateurs se sont vraiment fatigués au cours des derniers jours de compétition. Ainsi, 2 athlètes ont partagé leurs impressions après la course. « Je me suis fatiguée au cours des derniers jours. Il était difficile de patiner dans ce temps.

Je suis reconnaissante aux organisateurs qui ont tiré la neige pendant que nous courions. Je suis heureuse d’avoir pu établir le record de la piste. » – s’est exprimée, Alexandra Kachurkina. La coréenne Kim Hyunyung, quant à elle, a dit : « C’était ma dernière course à l’Universiade. J’ai terminé la compétition en remportant une médaille et je n’ai pas de regrets. »