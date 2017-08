Universiade 2017 – Plongeon : Kim, un nom qui vaut de l’or

On reprend les mêmes épreuves que la veille, mais on inverse les sexes. Du coup, les femmes se sont cette fois-ci hissées sur la plateforme à 10 mètres pour les sauts synchronisés, alors que les hommes se sont élancés du tremplin à 1 mètre.

Yeongnam Kim enfile les médailles comme des perles

Médaillé de bronze dimanche avec son partenaire Haram Woo, Yeongnam Kim a fait mieux en individuel en s’emparant tout simplement du titre universitaire à 1 mètre ! Le Sud-Coréen s’est livré tout au long de la finale à un joli mano à mano avec l’Américain Briadam Herrera. Ce dernier était en tête après les 3ème et 4ème plongeons, mais Kim s’est montré le plus régulier, premier au terme des quatre autres rounds. Il l’emporte avec un total de 453.00 points contre 449.25 pts pour le représentant des États-Unis, pourtant auteur d’un dernier plongeon (5335D) meilleur de 6 points par rapport à son vis-à-vis. Le Russe Evgenii Kuznetsov monte sur la troisième marche du podium (434.20 pts), juste devant Woo, alors qu’aucun Français ne figurait parmi les 29 participants.

Sœurs sourires

Les deux Corées ont décidément été mises à l’honneur, puisque dans le plongeon synchronisé à 10 mètres, la paire Nord-Coréenne s’est imposée. Il s’agit de deux sœurs : Kuk-Hyang et Un-Hyang… Kim ! Un nom prédestiné à briller en ce 21 août 2017. Les frangines, sourires aux lèvres, ont hurlé de bonheur à l’affichage des résultats, leurs cris résonnant dans tout le bassin. Avec un total de 303.54 points, elles devancent les Australiennes Emily Kate Meaney et Brittany Mae O’Brien (297.84 pts), alors que la Russie décroche la médaille de bronze grâce à Yulia Tikhomirova et Iulia Timoshinina (263.07 pts).

Mardi, l’Universiade Taipei 2017 se poursuit en plongeon avec le tour préliminaire et les demi-finales de l’épreuve féminine à la plateforme, alors qu’on suivra également la finale du saut synchronisé mixte du tremplin de 3 mètres.