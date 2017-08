Universiade d’été 2017 : les premiers résultats du plongeon

Pour ce premier jour de la discipline du plongeon, les préliminaires du tremplin 1m de la catégorie féminine se sont tenus à 10h, heure de Taipei. Les demi-finales du groupe A et du groupe B, toujours pour le genre féminin, se sont succédées à 13 et 13h30. La finale de cette épreuve a commencé vers 14h30 et les résultats sont explosifs. Les premières médailles ont été distribuées.

La France : absente pour le tremplin 1m Femmes

Trente trois athlètes féminines ont été sur la course pour le tremplin 1m. Les 18 pays représentés ont mis leurs favorites pour l’obtention des meilleures places dans le plongeon.

En effet, aucune athlète française n’a participé à cette compétition, tandis que l’Allemagne a misé sur ses deux athlètes, et l’Italie, elle aussi, est représentée par deux plongeuses. En outre, les pays détenteurs d’un nombre maximal de participantes sont le Mexique, les États-Unis et la Russie avec trois athlètes portant l’image de leur drapeau respectif.

Des premières médailles pour Le Mexique, la RPC et l’Allemagne

La demi-finale du groupe A a été remportée par la mexicaine Dolores HERNANDEZ avec un score de 248,50 à ce stade. Mais, force est de constater qu’elle est déjà allée bien loin. Pour celui du groupe B, c’est également une mexicaine, Arantxa CHAVEZ, qui l’a remporté à un score de 264,85.

Au résultat final, la médaille d’or revient à la mexicaine Dolores HERNANDEZ. La seconde place revient à la République populaire du Corée avec Un-Gyong CHOE sur un score de 271,35. Et la troisième place revient à l’Allemagne par Louisa STAWCZYNSKI avec un score de 268,15. L’écart n’a pas été très marqué entre la première et la seconde, il a été de 7,35 points.