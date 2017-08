Universiade d’été 2017 : les premiers résultats du plongeon

Celle-ci se déroule à Taipei, capitale de l’île de Taïwan. Premier jour de compétition pour cette discipline et premières médailles en jeu. Deux épreuves au programme de la journée : le tremplin de 1 mètre pour les femmes et les sauts synchronisés depuis la plateforme de 10 mètres pour les messieurs.

Une Mexicaine qui rit, l’autre qui pleure

Dominatrice du groupe A en demi-finale avec un total de 248.50 points, Dolores Hernandez a fait encore mieux en finale (278.70 pts) pour offrir au Mexique le premier titre en plongeon de ces Universiades. Très régulière, la Mexicaine a mené les débats de bout en bout, du 1er au 5ème round final. Déception en revanche pour sa compatriote Arantxa Chavez, seulement cinquième après avoir pourtant remporté le groupe B dans l’autre demi-finale.

Neuvième du tour préliminaire, la Nord-Coréenne Gyong Choe Un a su hausser son niveau au fil des tours pour conquérir une belle médaille d’argent (271.35 pts), alors que l’Allemande Louisa Stawczynski complète le podium (268.15 pts). À noter qu’aucune française n’était présente parmi les 33 participantes.

Un duel de haut vol entre Russes et Nord-Coréens

Chez les Messieurs, la Corée du Nord doit une nouvelle fois se contenter de la médaille d’argent, mais ça s’est joué à rien ! Le duo asiatique, composé de Il Myon Hyon et de Hyon Ju Ri, a payé cher son premier plongeon raté (6ème à l’issue du 1er round) avant de bien se reprendre pour finalement mourir à un peu plus d’un point des Russes (410.70 pts contre 411.99). Rageant.

Roman Izmailov et Nikita Shleikher ont pris les commandes de la compétition après le troisième saut pour ne plus jamais les lâcher. Les Sud-Coréens Haram Woo et Yeongnam Kim prennent le bronze avec 391.26 points. Tout au long de la journée, le plongeon synchronisé à 10 mètres nous a offert un spectacle de haut vol et un suspense haletant. Lundi, on inverse les rôles : les femmes montent sur la plateforme à 10 m, alors que les hommes partiront du tremplin d’1 m.